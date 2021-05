Τα χτενίσματα που επιλέγουν αυτήν την στιγμή οι πιο κομψές Παριζιάνες

Διορθώστε μας αν κάνουμε λάθος αλλά οι Γαλλίδες είναι οι μόνες που έχουν γίνει masters της τέλειας αντίθεσης μεταξύ chic και undone, "σπάζοντας" τον κώδικα του model-off-duty look. Αυτός είναι ο λόγος που στραφήκαμε σε μερικές από τις αγαπημένες μας Παριζιάνες influencers, προκειμένου να πάρουμε έμπνευση για τα χτενίσματα του καλοκαίρι του 2021:

Τα πιο κομψά χτενίσματα για το καλοκαίρι του 2021

Μεταξωτό μαντήλι

Οι συλλογές FW21 αποκάλυψαν το δυναμικό comeback του μεταξωτού μαντηλιού και πιο συγκεκριμένα την τάση του Babushka scarf, δηλαδή του παραδοσιακού τρόπου που φορούν τα μαντήλια οι γιαγιάδες. Η τάση που έχει τις ρίζες της στη ρωσική παράδοση και υιοθετήθηκε αργότερα από stars του Παλιού Hollywood, όπως η Marilyn Monroe και η Audrey Hepburn, επιστρέφει με τη σύγχρονη εκδοχή της να καλεί για μεγαλύτερα μαντήλια με fun prints.

How to: Διλώστε το μαντήλι στα δύο έτσι ώστε να σχηματιστεί ένα τρίγωνο και στη συνέχεια στερεώστε το κάνοντας έναν κόμπο κάτω από το λαιμό. Εναλλακτικά μπορείτε να το περάσετε πρώτα γύρω από τον λαιμό σας και να το δέσετε στη βάση του αυχένα.

Claw Clip

Τα claw clips των '90s επέστρεψαν στη μόδα και όλα δείχνουν πως οι Παριζιάνες λατρεύουν να πιάνουν γρήγορα με αυτά τα μαλλιά τους πίσω.

How to: Ο χρυσός κανόνας για να αντιγράψετε το συγκεκριμένο χτένισμα είναι "να μην προσπαθείτε πολύ". Μαζέψτε τα μαλλιά σας πίσω, στριφογυρίστε τα ελαφρά και στερεώστε τα με ένα claw clip αφήνοντας ελεύθερες τούφες στο μπροστινό μέρος να πλαισιώνουν το πρόσωπό σας.

Φυσική υφή

Η φυσική υφή στα μαλλιά "γιορτάστηκε" από δεκάδες σχεδιαστές στις εβδομάδες μόδας του περασμένου Φεβρουαρίου. Οι Παριζιάνες, γνώστες λάτρεις του au naturel look, εξακολουθούν να "αγκαλιάζουν" τη φυσική messy υφή των μαλλιών τους, κάνοντας τις πιο effotlessly chic εμφανίσεις.

How to: Ενισχύστε τους φυσικούς κυματισμούς στα μαλλιά σας εφαρμόζοντας ένα sea salt spray ή έναν αφρό πριν τα στεγνώσετε με το σεσουάρ.

Χαμηλό chignon

Ίσως το πιο γαλλικό απ' όλα τα χτενίσματα, το κλασικό χαμηλό chignon, το καλοκαίρι γίνεται πιο επιμελώς ατημέλητο, χωρίς να χάνει όμως την κομψότητά του.

How to: Πιάστε τα μαλλιά σας σε μια χαμηλή αλογοουρά, στριφογύρίστε τα και στερεώστε τα στη βάση του αυχένα με μερικές φουρκέτες ή τσιμπιδάκια.

Half Bun

To πιο girly από όλα τα χτενίσματα της λίστας είναι σίγουρα το half bun, το οποίο η Sabina Socol επιλέγει τόσο για τις πρωινές, όσο και για τις βραδινές της εμφανίσεις.

How to: Πιάστε τα μαλλιά σας σε ένα half up half down και στη συνέχεια στριφογυρίστε την αλογοουρά που έχετε δημιουργήσει έτσι ώστε να σχηματιστεί ένα bun, το οποίο έπειτα θα στερεώσετε με τσιμπιδάκια ή φουρκέτες.

Πηγή: Missbloom.gr