Το ιδανικό άρωμα ανάλογα με τον προορισμό των καλοκαιρινών διακοπών σας

Εισιτήρια check. Καλή παρέα check. Βαλίτσες check. Τι γίνεται με το φετινό καλοκαιρινό άρωμά σας όμως; Έχετε βρει ποιο θα είναι αυτό που θα σας συνοδεύσει στις καλοκαιρινές σας περιπέτειες αυτόν τον Αύγουστο; Αν όχι, πείτε μας πού θα πάτε διακοπές, κι εμείς θα σας πούμε ακριβώς ποιο από τα κορυφαία καλοκαιρινά αρώματα 2021 να διαλέξετε για να αφήσετε το πιο εθιστικό αρωματικό αποτύπωμα:

Κυκλάδες

Γαλαζοπράσινα νερά, αλατισμένη ατμόσφαιρα, ήλιος, μπουκαμβίλιες, έντονη νυχτερινή ζωή: Αυτές είναι μερικές από τις βασικές εικόνες που μας έρχονται στο νου όταν σκεφτόμαστε το καλοκαίρι στα εξαιρετικά γραφικά νησιά των Κυκλάδων. Αν πάλι θέλoυμε να ΄΄κλείσουμε΄΄ το καλοκαίρι σε ένα άρωμα, τότε αυτό θα είναι σίγουρα σε μπλε μπουκάλι και θα "ακούει στο όνομα" Light Blue Forever.

Η νέα αρωματική δημιουργία του Master Perfumer Olivier Cresp για τον οίκο Dolce&Gabbana είναι άκρως αισθησιακή. Το φρουτώδες, λουλουδάτο μπουκέτο σε συνδυασμό με το τραγανό μήλο Granny Smith και το μυρωδάτο λεμόνι Calabrian που συλλέγεται χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή τεχνική ΄΄sumatrice΄΄, αφήνει πίσω του μια εθιστική, ξυλώδη αίσθηση, που σε συνδυασμό με την φρεσκάδα του λεμονιού θα σου θυμίσει τις βόλτες σου στα γραφικά σοκάκια των Κυκλάδων. Το άρωμα ανθίζει με μια νέα ηλιόλουστη καρδιά από άνθη πορτοκαλιού και υπέροχα λευκά λουλούδια, δημιουργώντας ένα χαρούμενο μπουκέτο. Η καρδιά του αρώματος οδηγεί σε ένα μοναδικό μονοπάτι από ξύλο κέδρου και κασμίρι από την Virginia, το οποίο λιώνει σε θερμαινόμενο δέρμα τυλιγμένο από ένα σαγηνευτικό χάδι λευκών λουλουδιών, σκέτο όνειρο.

Συνεχίζοντας την αδιαμφισβήτητη κληρονομιά της αρωματικής συλλογής Light Blue, το μπουκάλι διατηρεί την κλασική διαχρονική συσκευασία, η οποία όμως έχει ανανεώσει τις αποχρώσεις του μπλε που προέρχεται από τις αποχρώσεις της Μεσογείου, ενώ στολίζεται με λαμπερούς χρυσούς τόνους προκαλώντας τις εκθαμβωτικές μεσογειακές ακτίνες του ήλιου καθώς λάμπουν πάνω στα κύματα.

Νησιά Ιονίου

Τα νησιά του Ιουνίου είναι ίσως και τα πιο παρεξηγημένα καθώς αν και όχι όσο δημοφιλή όσο εκείνα των Κυκλάδων, κρύβουν σπάνιες ομορφιές. Τα επιλέγουν μόνο όσοι ξέρουν να εκτιμούν τους καλά "κρυμμένους θησαυρούς", ακριβώς όπως συμβαίνει και με τα θρυλικά αρώματα του Issey Miyake. Σχεδόν 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του L’Eau d’Issey, ο οίκος ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του, με το εξαιρετικά χαρούμενο και αισιόδοξο A Drop d’Issey.

Η πασχαλιά, το κυρίαρχο και συγχρόνως σιωπηλό λουλούδι στο Drop d’Issey, προστατεύει με ζήλο το χαρακτηριστικό της άρωμα. Η αρωματοποιός Ane Ayo το συνδύασε με νότες γάλα αμυγδάλου στην κορυφή, αλλά και με άνθη πορτοκαλιάς, τριαντάφυλλο και γιασεμί. Το μπουκέτο στην βάση με νότες, musk, βανίλια και Ambrox δίνουν μια αίσθηση απαλότητας και δημιουργούν musky, ζεστό και χαλαρωτικό άρωμα, σαν και αυτό που αναδύεται κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στα σοκάκια του Φισκάρδου.

Κρήτη

Η Κρήτη είναι ένας από τους must προορισμούς του καλοκαιριού κι όχι τυχαία. Είναι αυτός που ταιριάζει σε κάθε γούστο, ανεξαρτήτως στιλ, φύλου και ηλικίας -ακριβώς όπως το άρωμα This is Us! του οίκου Zadig&Voltaire.

Περιπετειώδες, ζωντανό και εθιστικό, το νέο άρωμα που φέρει την υπογραφή της αρωματοποιού Mathilde Bijaoui, γλιστρά πάνω στο γυμνό δέρμα σαν ένα κασμιρένιο πουλόβερ ένα δροσερό καλοκαρινό βράδυ. Βανίλια και πατσουλί ενώνονται για να δημιουργήσουν μια έκπληξη, η οποία κορυφώνεται με το σανδαλόξυλο να λάμπει στην κορυφή.

Πελοπόννησος

Η μυστηριώδης θεά με την καταπράσινη φύση και τους καλά κρυμμένους κολπίσκους με τα σμαραγδί νερά απαιτεί ένα άρωμα τόσο κλασικό και σαγηνευτικό, όσο και εκείνη, όπως το For Her Musc Noir του οίκου Narciso Rodriguez.

Η συμφωνία δέρματος suede μεταμορφώνει την καρδιά του musc και εντείνει τον αισθησιασμό του αρώματος από δέρμα σε δέρμα. Μαζί με την συμφωνία suede, η καρδιά του musc εμπλουτίζεται περαιτέρω με ηλιοτρόπιο και ενισχύεται με λευκό κέδρο και τριαντάφυλλο, ενώ το δαμάσκηνο προσθέτει φως και μια μαγευτική αρμονία.

Δωδεκάνησα

Έχοντας μια φυσική κομψότητα και πνιγμένα στα όμορφα ροζ λουλούδια, τα Δωδεκάνησα καλούν για ένα άρωμα ανεπιτήδευτα chic, όπως το Ginza του οίκου Shiseido.

Η αρωματική δημιουργία των Karine Debreuil & Maϊa Lernout ανοίγει με μια λαμπερή έκρηξη φωτεινού ροδιού και πικάντικου ροζ πιπεριού. Στην καρδιά του μπουκέτου τρεις ποικιλίες λουλουδιών αναμειγνύονται αναδύοντας έναν εκλεπτυσμένο αισθησιασμό, ζεστό κι όμως φρέσκο, ανάλαφρο κι όμως μεθυστικό. Τα πέταλα της μανόλιας και της φρέζιας περιστρέφονται σε ένα χαρούμενο στρόβιλο ενώ η Ιαπωνική ορχιδέα προσθέτει μια πινελιά μυστηρίου στο χαρμάνι των λουλουδιών.

info

Βρείτε από σήμερα και για λίγες μέρες όλα τα αρώματα με έκπτωση έως 35% στα καταστήματα Notos στο notos.gr και σε επιλεγμένα καταστήματα καλλυντικών.



Πηγή: Missbloom.gr