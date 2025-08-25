Follow us

Soft Toes | Η απλή συνήθεια που θα ενισχύσει τη διάρκεια του πεντικιούρ σας και την απαλότητα των πελμάτων σας

Η απλή συνήθεια που αξίζει να εντάξετε στην καθημερινότητά σας για πεντικιούρ που διαρκεί περισσότερο αλλά και απαλά πέλματα.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 25-08-2025
Raimonda Kulikauskiene/Getty Images/Ideal Image

Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με το συναίσθημα που αποκτάμε όταν φεύγουμε από το nail salon μας με ένα ολόφρεσκο πεντικιούρ, που όχι μόνο μας προσφέρει ανανέωση στο στιλ μας μέσω του χρώματος, αλλά και ασύγκριτη ανακούφιση και απαλότητα στα πέλματα. Πώς θα σας φαινόταν λοιπόν αν με μια απλή συνήθεια στην καθημερινότητά σας μπορούσατε να παρατείνετε τη διάρκεια του πεντικιούρ σας λίγο ακόμη, απολαμβάνοντας παράλληλα ασύγκριτη απαλότητα στα πέλματά σας; Κρατήστε beauty notes, καθώς βρήκαμε τον τρόπο!

Η καλύτερη τεχνική για πεντικιούρ με διάρκεια αλλά και ασύγκριτη απαλότητα στα πόδια δεν είναι άλλη από την τακτική απολέπιση, η οποία απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα προτού αυτά προλάβουν να δημιουργήσουν αντιαισθητικές και επίπονες σκληρύνσεις. Παράλληλα, αυτή η τακτική φροντίζει τα επωνύχια των ποδιών, διατηρώντας τα μαλακά και διατηρώντας το χρώμα του βερνικιού στην επιφάνεια των νυχιών για μεγαλύτερο διάστημα.

Πώς όμως προτείνεται σε γενικές γραμμές να γίνεται η απολέπιση για να μην επηρεαστεί το βερνίκι στα νύχια; Ξεχάστε την εφαρμογή scrub με κόκκους που μπορούν να δημιουργήσουν γραμμές και πτυχώσεις στα νύχια (αυτά είναι ιδανικά για χρήση πριν τη βαφή των νυχιών), και επενδύστε σε χημικά απολεπιστικά στη μορφή κρέμας ποδιών, με ενεργά συστατικά όπως τα AHAs-BHAs και το γαλακτικό οξύ.

Εφαρμόστε καθημερινά πριν από τον ύπνο μια κρέμα ποδιών με τα παραπάνω χαρακτηριστικά και τοποθετήστε στα πόδια σας ένα ζευγάρι βαμβακερές κάλτσες που κλειδώνουν την ενυδάτωση στα πόδια σας μέχρι το πρωί. Τα αποτελέσματα θα σας ενθουσιάσουν και θα δείτε τη διάρκεια του πεντικιούρ σας να παρατείνεται κατά τουλάχιστον 10 ημέρες, γλιτώνοντας πολύτιμο χρόνο αλλά και χρήματα.

Ακολουθούν προτάσεις απολεπιστικών κρεμών για τα πέλματά σας που θα κάνουν τη διαφορά.

Beauty Editor's Choice

SA Renewing Foot Cream, CeraVe (στα φαρμακεία)

SA Renewing Foot Cream, CeraVe (στα φαρμακεία)

Frezyfeet Keractive Exfoliating Foot Cream, Frezyderm (στα φαρμακεία)

Frezyfeet Keractive Exfoliating Foot Cream, Frezyderm (στα φαρμακεία)

