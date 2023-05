Chanel Approved | Το χτένισμα που κάνει κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο πολυτελή

Το Cruise show του οίκου Chanel είναι κάθε χρόνο το highlight του ημερολογίου κάθε fashion aficionado. Η Cruise 2023/24 συλλογή παρουσιάστηκε πριν μερικές μέρες και πιο συγκεκριμένα στις 9 Μαΐου, στο Λος Άντζελες με την Virginie Viard να προτείνει λαμπερά μαγιό με cut-outs συνδυασμένα με γκέτες, -φυσικά- tweeds co-ords και ενδιαφέροντα vacationwear. Ρετρό λεπτομέρειες είχε όμως και το beauty look που συνόδευσε τη συλλογή με πρώτο και κύριο το '90s χτένισμα, το οποίο ο οίκος επαναφέρει στο προσκήνιο.

Όλα τα μοντέλα περπάτησαν στο catwalk έχοντας τα μαλλιά τους χτενισμένα σε blowouts, όμοια με εκείνα που έκανε διάσημα η Cindy Crawford τη δεκαετία του 1990. Το εν λόγω χτένισμα χαρακτηρίζεται από έντονη χωρίστρα στο πλάι, πλούσιο όγκο στις ρίζες, αλλά και "αφράτους" κυματισμούς στα μήκη, που κάνουν ακόμα και τα πιο λεπτά μαλλιά να δείχνουν άκρως εντυπωσιακά και voluminous.

How to: Για να αντιγράψετε το hair look τους, χρησιμοποιήστε μια στρογγυλή βούρτσα και το σεσουάρ για να δημιουργήσετε ανάλαφρους κυματισμούς κι έπειτα τυλίξτε κάθε μπούκλα σε roller. Στη συνέχεια, ψεκάστε με hairspray και μόλις οι μπούκλες κρυώσουν, ξετυλίξτε τα rollers πριν βουρτσίσετε απαλά τα μαλλιά σας για ένα πιο voluminous αποτέλεσμα.

Το beauty look των μοντέλων ολοκληρώθηκε με ένα άκρως καλοκαιρινό, φυσικό μακιγιάζ. Τα μάτια τους τονίστηκαν με ένα μαύρο μολύβι, ενώ η έμφαση δόθηκε στην bronzed επιδερμίδα. Η τελική πινελιά δόθηκε με ένα your-lips-but-better matte κραγιόν.