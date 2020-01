Ο οίκος Dior επιβεβαιώνει μία από τις μεγαλύτερες τάσεις ομορφιάς για το 2020

"Μια Ελληνίδα πολεμίστρια": Αυτή ήταν η έμπνευση πίσω από την επίδειξη μόδας του οίκου Dior για την παρουσίαση της κολεξιόν για τη σεζόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2020. Η Maria Grazia Chiuri συνεργάστηκε με τη φεμινίστρια καλλιτέχνιδα Judy Chicago, θέτοντας το ερώτημα "What if women ruled the world?". To κυρίαρχο αυτό μήνυμα ήταν έκδηλο σε όλη την πασαρέλα, από τα ρούχα, μέχρι τα beauty looks.

Τα μαλλιά των μοντέλων ήταν πιασμένα σε πολύ κομψά half up half down χτενίσματα, που ήταν διακοσμημένα με milkmaid braids και χρυσές στέκες με βέλο, οι οποίες αναλάμβαναν το ρόλο τιάρας. Το αποτέλεσμα ήταν "μια ρομαντική, ποιητική εμφάνιση, τόσο ισχυρή όσο και θηλυκή", όπως είπε o Guido Palau, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τα μαλλιά των μοντέλων. Επρόκειτο λοιπόν για μία στιλιστική επιλογή που ενίσχυε το φεμινιστικό μανιφέστο της Chiuri και έκανε ακόμα πιο σαφές το θετικό όραμα της σχετικά με την γυναικεία ηγεσία.

Τα αξεσουάρ μαλλιών, λοιπόν, όπως τα hair clips και οι περίτεχνες στέκες, που αποτέλεσαν μία από τις μεγαλύτερες τάσεις του 2019, απ' ό,τι φαίνεται θα εξακολουθήσουν να απασχολούν και το 2020.

Ακολουθούν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά head pieces από το show του οίκου Dior: