Hair and the City | Τα 15 πιο iconic hair looks της Carrie Bradshaw

Η Carrie Bradshaw είναι αδιαμφισβήτητα ένα fashion και beauty icon — όχι μόνο για τις Νεοϋκορκέζες αλλά και για όλους όσους παρακολούθησαν την εμβληματική σειρά των '90s. Ανάμεσα στις έντονες ερωτικές της σχέσεις, το αθεράπευτα κομψό στιλ της και το girl gang της με τις Samantha, Miranda και Charlotte, ο χαρακτήρας που ενσάρκωσε η Sarah Jessica Parker εξακολουθεί να φιγουράρει στην κορυφή της λίστας των πιο αγαπητών και relatable γυναικών.

Η Bradshaw ήταν η απόλυτη trend setter κατά τη διάρκεια των έξι σεζόν της σειράς, αποτελώντας μια αστείρευτη πηγή fashion και beauty inspiration. Ποιος μπορεί να ξεχάσει άλλως στη φορά που έφυγε από το διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη παραμονή Πρωτοχρονιάς για να συναντήσει την Miranda φορώντας πιτζάμες, γούνα, λευκά ψηλοτάκουνα booties και έναν μπερέ με παγιέτες; Κανένα σύνολό της ωστόσο δεν ήταν ολοκληρωμένο χωρίς τα signature ξανθά messy μαλλιά της.

Μετά τις πρόσφατες φήμες για το reboot της επιτυχημένης σειράς, η είδηση επιβεβαιώθηκε σήμερα: Οι Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon και Kristin Davis θα επιστρέψουν στις οθόνες σας, χωρίς όμως να έχουν στο πλευρό τους την Kim Cattrall. Η περιορισμένη σειρά δέκα επεισοδίων θα έχει τον τίτλο And Just Like That… και θα ακολουθήσει το ταξίδι των ηρωίδων καθώς έχουν περάσει πλέον στις περίπλοκες σχέσεις της ζωής που αυτή φέρνει στα 50s τους. Εμείς δεν μπορούσαμε παρά να αναρωτηθούμε: Ποια νέα χτενίσματα θα προστεθούν στη λίστα με τα πιο iconic hairstyles της Carrie Bradshaw ύστερα από την αναβίωση της σειράς;

Ακολουθούν τα πιο iconic χτενίσματά της (μέχρι στιγμής):