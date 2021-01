Fendi SS21 Haute Couture | Το δυναμικό comeback των wet hair looks

Το απόγευμα της Τετάρτης 27 Ιανουαρίου 2021, τα μάτια των fashion addicts ήταν καρφωμένα στο show του οίκου, καθώς ο Βρετανός καλλιτεχνικός διευθυντής, Kim Jones, παρουσίασε τη παρθενική του συλλογή για το fashion house. Τόσο οι αιθέριες δημιουργίες και το all star cast, όσο και το glam beauty look δεν απογοήτευσαν, κάνοντας το ντεμπούτο του Jones πραγματικά αξιομνημόνευτο.

The Hair

Ο διάσημος hairtylist Sam McKnight "συμπλήρωσε" τα πλούσια σχέδια του Jones επιλέγοντας wet hair looks στην πιο glamorous εκδοχή τους. Ανεβάζοντας μία behind the scenes φωτογραφία του pinned updo της Kate Moss στο προφίλ του στο Instagram, o McKnight αποκάλυψε πως η έμπνευσή του ήταν "το πνεύμα του Bloomsbury, παγιδευμένο σε μια καταιγίδα μέσα σε έναν κήπο".

Ο οίκος Fendi προμήνυσε το δυναμικό comeback όχι μόνο των wet hair looks, αλλά και των περίτεχνων αξεσουάρ μαλλιών. Τα χτενίσματα των μοντέλων, διακοσμήθηκαν από εντυπωσιακά αξεσουάρ της Ιταλίδας σχεδιάστριας Delfina Delettrez. Τόσο τα γυάλινα χτενάκια, όσο και τα statement ear cuffs με πέρλες ενίσχυαν ακόμα περισσότερο τον κομψό και μυστηριώδη χαρακτήρα του beauty look.

The Makeup

Ο Peter Philips ήταν το mastermind πίσω από το μακιγιάζ των μοντέλων. Εμμένοντας στην ιδέα του rain-soaked glam, ο Philips χάρισε στα μοντέλα φρέσκια επιδερμίδα με ελαφρώς ροδαλά μάγουλα, ενώ τράβηξε την προσοχή στα μάτια, εφαρμόζοντας μια ιριδίζουσα σκιά στις εσωτερικές γωνίες και την γραμμή των κάτω βλεφαρίδων και ενισχύοντας την καμπυλότητα των βλεφαρίδων με ένα curler. Η πλειονότητα των μοντέλων περπάτησε στο catwalk έχοντας ζουμερά glossy χείλη, ενώ για λίγα από αυτά προτιμήθηκαν τα κόκκινα χείλη.