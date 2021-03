10 χτενίσματα με έμπνευση από τα '80s που είναι και πάλι στη μόδα

Αν η τελευταία δεκαετία μας έχει μάθει κάτι είναι ότι η ζωή μας μπορεί να αλλάξει από τη μέρα στην άλλη (βλ. την πανδημία του τελευταίου έτους), και ότι όλες οι τάσεις της ομορφιάς, όσο minimal ή extravagant κι αν είναι, πάντα καταφέρνουν να επανέρχονται στη μόδα. Τα τελευταία χρόνια, την κορυφή της λίστας με τις μεγαλύτερες τάσεις κατέχουν εκείνες που είναι επηρεασμένες από τα '90s, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που τα Υ2Κ trends κατέκλυσαν το catwalk. Όλα δείχνουν ωστόσο πως τώρα υπάρχει ένα new kid on the block κι αυτό δεν είναι άλλο από τα over the top '80s, τη δεκαετία που θα επηρεάσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τις τάσεις στα χτενίσματα το 2021.

Η δεκαετία της εκκωφαντικής διασκέδασης, των disco queens, των φωτορρυθμικών και των χορευτικών ηδονισμών χαρακτηρίστηκε από πολλά διαφορετικά hairstyles, τα οποία όμως είχαν όλα έναν κοινό παρανομαστή: τον over the top χαρακτήρα, ο οποίος αποτυπωνόταν τόσο στα έντονα φιλαριστά μαλλιά της Farrah Fawcett, όσο και στις ultra-glossy μπούκλες του Jheri.

Τα iconic χτενίσματα της θρυλικής εκείνης δεκαετίας ανανεώθηκαν και κάνουν δυναμικό comeback, διεκδικώντας την προσοχή μας τη φετινή χρονιά:

High Ponytails

Curly Bangs

Mega Volume

Crimped Hair

Mullets

Bubble Ponytails

Hair Bows

Layers

Banana Clips

Asymmetrical Styles