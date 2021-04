Το πιο δημοφιλές hair trend στο κόκκινο χαλί των Oscars είναι αυτό που μπορεί να υιοθετήσει κάθε γυναίκα

Η 93η τελετή απονομής των βραβείων Oscar που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Απριλίου, είχε την αίγλη διοργανώσεων προηγούμενων ετών με τις glam εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί να είναι και πάλι το κέντρο της προσοχής. Στον απόηχο της φετινής τελετής, παρατηρώντας τα beauty looks των stars του Hollywood δεν μπορέσαμε παρά να μην εντοπίσουμε ένα hair trend το οποίο κυριάρχησε στο κόκκινο χαλί. Σε αντίθεση με άλλες χρονιές που τα Old Hollywood waves και τα over the top updos αποτελούσαν τη νόρμα, η συγκεκριμένη τάση είναι εξαιρετικά wearable, σε σημείο που μπορεί να την έχετε ήδη υιοθετήσει χωρίς να το γνωρίζετε.

Grown out Roots

Τα βουτυρένια ξανθά και τα αλαβάστρινα πλατινέ hair looks, που παρελαύναν τις προηγούμενες χρονιές στο κόκκινο χαλί ήταν απόντα. Οι ξανθές A-listers εμφανίστηκαν φέτος με σκουρόχρωμες ρίζες, ενώ από την εξίσωση δεν έλειπαν και οι γκρίζες τρίχες, "περήφανα σημάδια" ενός αυστηρού lockdown, που διήρκησε περισσότερο από όσο περιμένε κανείς.

Δημιουργώντας την τέλεια αντίθεση με τη Beauty and the Beast inspired τουαλέτα της, η Carey Mulligan έπιασε τα μαλλιά της σε ένα επιμελώς ατημέλητο updo με χωρίστρα στη μέση, αφήνοντας "εκτεθειμένες" τις σκουρόχρωμες ρίζες της. Ένα αντίστοιχο hair look επέλεξε και η Vanessa Kirby, χαρίζοντας έναν edgy χαρακτήρα στην κατά τ' άλλα ρομαντική εμφάνισή της.

Όσον αφορά τις Αμερικανίδες προσκεκλημένες, τόσο η Reese Witherspoon, όσο και η Laura Dern έδειξαν να αγαπούν την εν λόγω τάση, καθώς απαρνήθηκαν το αψεγάδιαστο ξανθό χρώμα στα μαλλιά τους για μία dirty blonde απόχρωση.

Το ίδιο ακριβώς έκανε και η Maria Bakalova, αλλά και η Amanda Seyfried, η οποία περπάτησε στο κόκκινο χαλί όχι με το σύνηθες buttery blonde hair look της, αλλά με ένα σκουρόχρωμο ξανθό, που φλέρταρε έντονα με το καστανό.

Η Margot Robbie πήγε την τάση ένα βήμα παρακάτω, αντικαθιστώντας την signature ανοιχτόχρωμη ξανθιά απόχρωσή της με μία gray-blonde, ενώ έκανε ακόμα πιο έντονη την αλλαγή στα μαλλιά της, κόβοντας αφέλειες.

Άξια αναφοράς εδώ είναι φυσικά και η Fatima Farheen Mirza, η οποία συνόδευσε τον υποψήφιο στην κατηγορία "Best Actor" σύζυγό της, Riz Ahmed, έχοντας μια γκρι τούφα στα μαλλιά της.

The New Normal

Ο λόγος που η συγκεκριμένη τάση είναι τόσο ενδιαφέρουσα είναι το γεγονός ότι δεν πηγάζει απαραίτητα από κάποια ανάγκη. Φυσικά και όλες οι παραπάνω stars είχαν σε speed dial τους κορυφαίους hairstylists και colorists του Hollywood την βραδιά των Oscars. Άρα το επιχείρημα ότι το συχνό και απρόσμενο κλείσιμο των hair salons οφείλεται στην άνοδο της δημοτικότητας της εν λόγω τάσης είναι μάλλον άκυρο.

Η τόσο μεγάλη απήχησή της είναι μάλλον απόρροια των επαναλαμβανόμενων lockdowns που όχι απλά νορμαλοποίησαν τα φυσικά "ψεγάδια" κάθε γυναίκας, αλλά βοήθησαν έτσι ώστε να γίνουν αποδεκτά και να γιορταστούν σαν "beauty marks". Βλέποντας τόσο έντονα και τόσο κοντά τους πόσο ρευστή είναι η ζωή, οι stars απέβαλαν από πάνω τους την πίεση να δείχνουν "αψεγάδιαστες" κάθε φορά, υιοθετώντας πιο laid back "αληθινά" looks, που δεν στερούνταν όμως τη λάμψη, που απαιτεί η διοργάνωση.