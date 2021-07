Sex and the City | Η Sarah Jessica Parker ξεκίνησε ένα νέο hair trend για τις γυναίκες άνω των 50

Οι νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του reboot του Sex and the City, And Just Like That, αποδεικνύουν ότι τα 50 πάνε πολύ στις πρωταγωνίστριές του. Ενώ τα στιλιστικά άρτια σύνολα με τις τολμηρές λεπτομέρειες και τα stilettos εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της ταυτότητας της σειράς, τα γκρι μαλλιά της Sarah Jessica Parker, το gray-platinum bob της Cynthia Nixon και οι voluminous κυματισμοί της Kristin Davis, είναι τα στοιχεία εκείνα που κέντρισαν το ενδιαφέρον των θαυμαστών τους, επαναπροσδιορίζοντας το chic over 50.

Gray is the new chic

Παρά το γεγονός ότι τα ξανθά μαλλιά ήταν ένα από τα signature χαρακτηριστικά της, η Carrie επιστρέφει στη μικρή οθόνη με ένα αγγελικό γκρι halo που πλαισιώνει το πρόσωπό της. Ακόμα και το πλατινέ καρέ της Miranda έχει αρκετούς γκρίζους υποτόνους, κάτι που μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι δύο πρωταγωνίστριες υιοθέτησαν την τεχνική grey-blending, η οποία αντί να στοχεύει στην πλήρη κάλυψη των λευκών ή γκρίζων μαλλιών, επιδιώκει την ανάδειξή τους μέσω ξανθών highlights.

Η επιλογή των συγκεκριμένων hair looks, αν και μας κάνει να ανυπομονούμε πραγματικά για το reboot, δεν μας κάνει εντύπωση καθώς είναι on brand με όσα πρεσβεύει η σειρά. Ο λόγος που το SATC κέρδισε τις καρδιές των γυναικών τη δεκαετία του 1990 ήταν ότι έδειχνε τη γυναικεία πραγματικότητα ακριβώς έτσι όπως ήταν: Με τους χωρισμούς μέσω post it, με τις messy μπούκλες της, με τον σεξισμό στον εργασιακό χώρο, με την αυξημένη σεξουαλική επιθυμία, με τον καρκίνο, με το δύσκολο work-life balance.

Είναι λοιπόν πραγματικά αναζωογονητικό που το ίδιο pattern αποφασίστηκε να ακολουθηθεί και στο reboot με τις πρωταγωνίστριες να αγκαλιάζουν τις αλλαγές, που έρχονται με την πάροδο του χρόνου, στην εμφάνισή τους, πάντα όμως διατηρώντας το ίδιο iconic κομψό προφίλ. Θα ήταν πραγματικά αποκαρδιωτικό να βλέπαμε τους αγαπημένους χαρακτήρες να "γραπώνονται" στην παλιά τους εικόνα, προσπαθώντας να μιμηθούν τους εαυτούς τους στα 30, κάτι που σίγουρα θα μετέτρεπε το reboot σε παρωδία, στερώντας του την αυθεντικότητα που το έκανε τη σειρά ανάρπαστη.

Μέσω της unapologetically σεξουαλικής Samantha, της καριερίστας Miranda, της πάντα ερωτευμένης Carrie και της γεννημένης μαμά Charlotte, το Sex and the City έδειξε ότι οι γυναίκες δεν θα πρέπει να μπαίνουν σε "καλούπια" και ότι έχουν δικαίωμα να είναι αυτό ακριβώς που θέλουν, χωρίς η μία ή η άλλη επιλογή να τις κάνει λιγότερο "γυναίκες", έτσι και με το reboot η σειρά επιδιώκει να εμφυτεύσει στο μυαλό των θαυμαστριών της πως τα γκρι μαλλιά δεν θα πρέπει να τις κάνουν να νιώθουν πως στερούνται τη θηλυκότητα τους. Οι πρωταγωνίστριες του SATC αποδεικνύουν περίτρανα ότι τα γκρι μαλλιά και τα σημάδια του χρόνου μπορούν να γίνουν σύμβολο της φυσικής κομψότητας μετά τα 50, "ανακηρύσσοντάς τα" σε μέσο ενδυνάμωσης της γυναικείας φύσης, παρά μία συνθήκη που προκαλεί ντροπή και πανικό, όπως παλιότερα.

Τα γκρι μαλλιά ως σύμβολο του γυναικείου empowerment

Οι κυρίες του Sex and the City δεν είναι οι μόνες που προσπαθούν να αλλάξουν την αφήγηση σχετικά με τα γκρι μαλλιά. Πολλές είναι οι celebrities, όπως η Salma Hayek και η βασίλισσα Letizia, που έχουν υιοθετήσει ένα πιο φυσικό hair look, αγκαλιάζοντας τα σημάδια γήρανσης στα μαλλιά τους. Μέρα σταθμός για τη γυναικεία ενδυνάμωση ήταν και το Φεστιβάλ Καννών 2021, που τα γκρίζα μαλλιά είχαν την τιμητική τους στο κόκκινο χαλί, με την Helen Mirren να κάνει το δικό της beauty statement, την Andie MacDowell να κάνει την παρθενική της εμφάνιση με το salt and pepper hair look της και την Jodie Foster να αποδεικνύει πως το natural gray look μπορεί να δείχνει αθεράπευτα κομψό.