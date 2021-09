Οι 3 μεγαλύτερες τάσεις στα μαλλιά που ανέδειξε η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης μοιάζει να ήρθε και να έφυγε μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, ωστόσο οι τάσεις που προέκυψαν από την 6ήμερη φρενίτιδα θα παραμείνουν στο προσκήνιο για τους επόμενους μήνες. Φέτος ανάμεσα στα τόσα shows, ένα beauty στοιχείο κατάφερε να ξεχωρίσει, απαιτώντας την ίδια ή ακόμα και περισσότερη προσοχή από τις fashion δημιουργίες. Ο λόγος για τα ευφάνταστα χτενίσματα, που αναδείχθηκαν οι πρωταγωνιστές τόσο των on όσο και των off runway looks κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης γιορτής της μόδας. Ιδού οι 3 κορυφαίες τάσεις στα μαλλιά για την άνοιξη/καλοκαίρι 2022, έτσι όπως παρουσιάστηκαν στη NYFW:

Hair Accessories

Μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στα μαλλιά για την άνοιξη 2022 σύμφωνα με την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης είναι τα αξεσουάρ στα μαλλιά. Τρανό παράδειγμα το show του οίκου Moschino, όπου ο stylist Danilo διακόσμησε τα μαλλιά πολλών μοντέλων με πλαστικές χάντρες, ενισχύοντας το '90s χαρακτήρα της συλλογής.

Στο show του οίκου Anna Sui από την άλλη, o lead hairstylist Garren διακόσμησε τα μαλλιά των μοντέλων με μια ποικιλία αξεσουάρ, όπως πολύχρωμα ψάθινα καπέλα, μεταξωτά μαντήλια και πλεκτά wraps.

Την τάση επιβεβαίωσε και το show του οίκου Alice & Olivia, όπου η hairstylist Justine Marjan στόλισε τα μαλλιά των μοντέλων με clips σε έντονα χρώματα, κορδέλες, φιόγκους και αξεσουάρ με πέρλες και στρας.

Straight Out of The Shower

Για να πετύχει το wet hair look που είδαμε στο catwalk του Peter Do, ο lead hairstylist εφάρμοσε μεγάλη ποσότητα τζελ στις ρίζες, ενώ στις άκρες νερό και έλαιο argan, έτσι ώστε να έχουν λίγη κίνηση καθώς τα μοντέλα περπατούν.

Ένα αντίστοιχο hair look θέλησε να δημιουργήσει και το hairstylist James Pecis για το show του οίκου Gabriela Hearst. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως "μαλλιά μετά από ένα φεστιβάλ, και πάρα πολύ ιδρωμένα".

Στο show του οίκου Jason Wu, ο hairstylist Jimmy Paul ήταν υπεύθυνος για το slicked back hairstyle που είδαμε στο catwalk. Για να πετύχει αυτό το "βρεγμένο" αποτέλεσμα, εφάρμοσε στα μαλλιά μια γενναιόδωρη ποσότητα τζελ, πριν τα χτενίσει προς τα πίσω.

New Age Braids

Μέσα στο χαοτικό περιβάλλον των backstage στο show του οίκου Christian Siriano, ένα πράγμα ξεχώριζε: Οι τεράστιες συσκευασίες extensions, τα οποία χρησιμοποίησε ο hairstylist Jawara Wauchope για να δημιουργήσει τις extra long πλεξούδες των μοντέλων. Για την απαραίτητη δόση χρώματος, πολλές από τις πλεξούδες διακοσμήθηκαν στη βάση τους με κομμάτια ύφασμα, scraps της κολεξιόν.

Ο οίκος Proenza Schouler είδε την τάση από άλλη οπτική γωνία. Οι πλεξούδες που παρουσίασε στο show του ήταν "μίνιμαλ αλλά όχι πολύ σοφιστικέ", όπως λέει ο ίδιος. Η φυσική υφή των μαλλιών από τη μία και τα ευδιάκριτα hair elastics από την άλλη δημιουργούσαν την τέλεια αντίθεση σε ένα χτένισμα τόσο καθημερινό, όσο και επίσημο.