Low Ponytail | Το ανεπιτήδευτο χτένισμα της Vanessa Kirby είναι ό,τι πιο δροσερό για το καλοκαίρι

Στην πρεμιέρα της ταινίας The Fantastic Four: First Steps έδωσε το παρών η Vanessa Kirby, η οποία μάλιστα πρωταγωνιστεί στη νέα blockbuster παραγωγή της Marvel. Αυτή πραγματοποιήθηκε στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας, με το cast της να εντυπωσιάζει με τα κομψά looks του. Ακόμα πιο εντυπωσιακά μέσα στην απλότητά τους ήταν και τα μαλλιά της ηθοποιού, με το χτένισμα που είχε επιλέξει να αποτελεί μια ξεχωριστή πρόταση για τους καλοκαιρινούς μήνες.

Πιο αναλυτικά, η Vanessa Kirby που γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά The Crown εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας με ένα κομψό και μινιμαλιστικό low ponytail, ταιριάζοντας με το αυστηρό ύφος του total black συνόλου της. Τα μαλλιά της ίδια είχαν πιαστεί στο ύψος του αυχένα, με την υφή τους να έχει διαμορφωθεί με sleek τρόπο, αναδεικνύοντας την υγιή εικόνα τους. Ως προς το τελείωμα της αλογοουράς, αυτό ήταν ελαφρώς γυριστό για επιπλέον οπτικό ενδιαφέρον, με την ηθοποιό να έχει επιλέξει παράλληλα μια συμμετρική χωρίστρα.

Η χαμηλή αλογοουρά είναι ένα εξαιρετικά εύκολο χτένισμα που μπορείτε να δημιουργήσετε στο λεπτό και χαρίζει ανεπιτήδευτη κομψότητα σε κάθε στιλ εμφάνισης. Προτιμάται κυρίως σε ίσια ή ελαφρώς σπαστά μαλλιά και αποτελεί μια τέλεια λύση για τις θερμές ημέρες του καλοκαιριού, μαζεύοντας τον κύριο όγκο των μαλλιών από το πρόσωπο. Για να πετύχετε ένα κομψό αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε μια τούφα μαλλιών που θα κρύψει το λαστιχάκι που κρατά το χτένισμά σας, ενώ ψεκάστε λακ στο μπροστινό τμήμα των μαλλιών σας για να αποφύγετε το ανεπιθύμητο φριζάρισμα στο κάδρο του προσώπου σας.

Η εμφάνιση της Vanessa Kirby με χαμηλή αλογοουρά