Glossing Miracle | Η θεραπεία λάμψης για το σπίτι που χαρίζει εκθαμβωτικά αποτελέσματα σε μόλις 5'

Εξαιρετικά απαλά, λεία και λαμπερά μαλλιά είναι η επιθυμία κάθε γυναίκας και ειδικά τώρα μετά το καλοκαίρι που ταλαιπωρήθηκαν και έχασαν την λάμψη τους. Η Moroccanoil αφουγκράστηκε αυτήν την ανάγκη και δημιούργησε τη High Shine Gloss Mask, η οποία χαρίζει επαγγελματικό αποτέλεσμα και εκθαμβωτική fresh out of the salon λάμψη, αλλά από την άνεση του σπιτιού μας.

Ο Δημήτρς Γιαννέτος, Global Celebrity Ambassador της Moroccanoil, ορκίζεται στο νέο αυτό επαναστατικό προϊόν και αναφέρει πως "Η High Shine Gloss Mask της Moroccanoil είναι ένα προϊόν που πραγματικά αλλάζει τα δεδομένα για όποιον θέλει να πετύχει στο σπίτι την εκθαμβωτική εικόνα που έχουν τα μαλλιά μετά από μία επίσκεψη στο κομμωτήριο”. Μάλιστα, το πιο πρόσφατο hair hack που προτείνει στις πελάτισσές του είναι "να χρησιμοποιούν αυτή τη θεραπεία στο σπίτι πριν το ραντεβού μας για styling, ώστε τα μαλλιά τους να είναι εξαιρετικά απαλά και το χρώμα να παραμένει ζωηρό.” όπως ο ίδιος παραδέχεται.

Χάρη στην αποκλειστική ArganID™ τεχνολογία της Moroccanoil, η High Shine Gloss Mask συμβάλλει στην επανόρθωση και το σφράγισμα του κεράτινου περιβλήματος της τρίχας, εξασφαλίζοντας μαλλιά που είναι απαλά, δυνατά και δείχνουν υγιή. Επιπλέον, περιέχει μείγμα αμινοξέων, έλαιο σπόρων Crambe Abyssinica, υδρολυμένη κινόα και πανθενόλη και πέρα από την ασυναγώνιστη λάμψη και τη μεταξένια απαλότητα που προσφέρει στα μαλλιά από την πρώτη κιόλας χρήση, αναζωογονεί το χρώμα και προστατεύει από το ξεθώριασμα. Με την High Shine Gloss Mask τα μαλλιά σας θα αντανακλούν το φως σαν γυαλί, ενώ παράλληλα το χρώμα τους θα παραμείνει ζωντανό μεταξύ των ραντεβού σας στο κομμωτήριο.

Πως να τη χρησιμοποιήσετε;

Η χρήση της στο ντους είναι πανεύκολη και απαιτεί ελάχιστο χρόνο. Εφαρμόστε μια γενναιόδωρη ποσότητα από τη High Shine Gloss Mask σε καθαρά, νωπά μαλλιά, αφού τα έχετε ταμπονάρει καλά με μια πετσέτα. Χρησιμοποιείστε μια χτένα με αραιά δόντια, για να κατανείμετε ομοιόμορφα το προϊόν. Αφήστε τη μάσκα να δράσει για 5 με 7 λεπτά και ξεβγάλτε καλά.

Η High Shine Gloss Mask είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους και τα χρώματα μαλλιών, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως η κομψή, ιριδίζουσα συσκευασία της είναι κατασκευασμένη από 87% ανακυκλωμένο πλαστικό, ενισχύοντας τη δέσμευση της Moroccanoil για τη βιωσιμότητα.

Διατίθεται στο www.moroccanoil.com και σε επιλεγμένα πολυτελή κομμωτήρια και σπα.