Follow us

Search

Glossing Miracle | Η θεραπεία λάμψης για το σπίτι που χαρίζει εκθαμβωτικά αποτελέσματα σε μόλις 5'

Ανακαλύψτε την καινοτόμα μάσκα High Shine Gloss Mask της Moroccanoil η οποία εξασφαλίζει επαγγελματικό αποτέλεσμα λείανσης και λάμψης στα μαλλιά, σαν να βγήκατε μόλις από το κομμωτήριο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΛΗΔΑ ΚΟΤΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 05-09-2025
GettyImages

Εξαιρετικά απαλά, λεία και λαμπερά μαλλιά είναι η επιθυμία κάθε γυναίκας και ειδικά τώρα μετά το καλοκαίρι που ταλαιπωρήθηκαν και έχασαν την λάμψη τους.  Η Moroccanoil αφουγκράστηκε αυτήν την ανάγκη και δημιούργησε τη High Shine Gloss Mask, η οποία χαρίζει επαγγελματικό αποτέλεσμα και εκθαμβωτική fresh out of the salon λάμψη, αλλά από την άνεση του σπιτιού μας.

Glossing Miracle | Η θεραπεία λάμψης για το σπίτι που χαρίζει εκθαμβωτικά αποτελέσματα σε μόλις 5'

Ο Δημήτρς Γιαννέτος, Global Celebrity Ambassador της Moroccanoil, ορκίζεται στο νέο αυτό επαναστατικό προϊόν και αναφέρει πως "Η High Shine Gloss Mask της Moroccanoil είναι ένα προϊόν που πραγματικά αλλάζει τα δεδομένα για όποιον θέλει να πετύχει στο σπίτι την εκθαμβωτική εικόνα που έχουν τα μαλλιά μετά από μία επίσκεψη στο κομμωτήριο”. Μάλιστα, το πιο πρόσφατο hair hack που προτείνει στις πελάτισσές του είναι "να χρησιμοποιούν αυτή τη θεραπεία στο σπίτι πριν το ραντεβού μας για styling, ώστε τα μαλλιά τους να είναι εξαιρετικά απαλά και το χρώμα να παραμένει ζωηρό.” όπως ο ίδιος παραδέχεται.

moroccanoil

Χάρη στην αποκλειστική ArganID™ τεχνολογία της Moroccanoil, η High Shine Gloss Mask συμβάλλει στην επανόρθωση και το σφράγισμα του κεράτινου περιβλήματος της τρίχας, εξασφαλίζοντας μαλλιά που είναι απαλά, δυνατά και δείχνουν υγιή. Επιπλέον, περιέχει μείγμα αμινοξέων, έλαιο σπόρων Crambe Abyssinica, υδρολυμένη κινόα και πανθενόλη και πέρα από την ασυναγώνιστη λάμψη και τη μεταξένια απαλότητα που προσφέρει στα μαλλιά από την πρώτη κιόλας χρήση, αναζωογονεί το χρώμα και προστατεύει από το ξεθώριασμα. Με την High Shine Gloss Mask  τα μαλλιά σας θα αντανακλούν το φως σαν γυαλί, ενώ παράλληλα το χρώμα τους θα παραμείνει ζωντανό μεταξύ των ραντεβού σας στο κομμωτήριο. 

moroccanoil

Πως να τη χρησιμοποιήσετε; 

Η χρήση της στο ντους είναι πανεύκολη και απαιτεί ελάχιστο χρόνο. Εφαρμόστε μια γενναιόδωρη ποσότητα από τη High Shine Gloss Mask σε καθαρά, νωπά μαλλιά, αφού τα έχετε ταμπονάρει καλά με μια πετσέτα. Χρησιμοποιείστε μια χτένα με αραιά δόντια, για να κατανείμετε ομοιόμορφα το προϊόν.  Αφήστε τη μάσκα να δράσει για 5 με 7 λεπτά και ξεβγάλτε καλά.

Η High Shine Gloss Mask είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους και τα χρώματα μαλλιών, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως η κομψή, ιριδίζουσα συσκευασία της είναι κατασκευασμένη από 87% ανακυκλωμένο πλαστικό, ενισχύοντας τη δέσμευση της Moroccanoil για τη βιωσιμότητα. 

Διατίθεται στο www.moroccanoil.com και σε επιλεγμένα πολυτελή κομμωτήρια και σπα.

Tags

Latest

Πρίγκιπας William | Θα εμφανιστεί σε δημοφιλή εκπομπή - Κυκλοφόρησε το τρέιλερ
NEWS

Πρίγκιπας William | Θα εμφανιστεί σε δημοφιλή εκπομπή - Κυκλοφόρησε το τρέιλερ

5 ταινίες που έντυσε ο Giorgio Armani
ENTERTAINMENT

5 ταινίες που έντυσε ο Giorgio Armani

Γιατί πρέπει να αποφεύγουμε να γλείφουμε το καπάκι από το γιαούρτι;
LIFESTYLE & HOMES

Γιατί πρέπει να αποφεύγουμε να γλείφουμε το καπάκι από το γιαούρτι;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Emily Blunt | Με χρυσό γαλλικό μανικιούρ που θα επιλέξετε στα λαμπερά πάρτι της σεζόν
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Emily Blunt | Με χρυσό γαλλικό μανικιούρ που θα επιλέξετε στα λαμπερά πάρτι της σεζόν

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Glossing Miracle | Η θεραπεία λάμψης για το σπίτι που χαρίζει εκθαμβωτικά αποτελέσματα σε μόλις 5'
ΜΑΛΛΙΑ

Glossing Miracle | Η θεραπεία λάμψης για το σπίτι που χαρίζει εκθαμβωτικά αποτελέσματα σε μόλις 5'

ΓΡΑΦΕΙ: ΛΗΔΑ ΚΟΤΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
H αφιέρωση της Charlene στον Giorgio Armani | Eίχε σχεδιάσει το iconic νυφικό της το 2011
NEWS

H αφιέρωση της Charlene στον Giorgio Armani | Eίχε σχεδιάσει το iconic νυφικό της το 2011

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τα 6 τζιν παντελόνια που πρέπει να προσθέσετε στην φθινοπωρινή σας γκαρνταρόμπα
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα 6 τζιν παντελόνια που πρέπει να προσθέσετε στην φθινοπωρινή σας γκαρνταρόμπα

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Strong Hair | Τέσσερις πολύτιμες συμβουλές για να περιορίσετε το σπάσιμο στα μαλλιά σας
ΜΑΛΛΙΑ

Strong Hair | Τέσσερις πολύτιμες συμβουλές για να περιορίσετε το σπάσιμο στα μαλλιά σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Ποιοι είναι οι κληρονόμοι του Giorgio Armani και της αυτοκρατορίας των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων;
NEWS

Ποιοι είναι οι κληρονόμοι του Giorgio Armani και της αυτοκρατορίας των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Best of Network

Τι θα κάνεις αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα

Τι θα κάνεις αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα

&quot;Όταν αφήνω το παιδί στο σχολείο, κλαίει&quot;- Πώς μπορείς να το διαχειριστείς

"Όταν αφήνω το παιδί στο σχολείο, κλαίει"- Πώς μπορείς να το διαχειριστείς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Το summer look της Αλεξάνδρας Νίκα | 5 σανδάλια για να αντιγράψεις το look της

Το summer look της Αλεξάνδρας Νίκα | 5 σανδάλια για να αντιγράψεις το look της

Επιβράδυνε στο 1,7% η ανάπτυξη το β&#39; τρίμηνο – Ισχυρή άνοδος στις επενδύσεις

Επιβράδυνε στο 1,7% η ανάπτυξη το β' τρίμηνο – Ισχυρή άνοδος στις επενδύσεις

4 βήματα για να γίνεις πιο υπομονετικός γονιός

4 βήματα για να γίνεις πιο υπομονετικός γονιός

Maracuja Magic | Το έλαιο που θα αλλάξει την επιδερμίδα και τα μαλλιά σου

Maracuja Magic | Το έλαιο που θα αλλάξει την επιδερμίδα και τα μαλλιά σου

Νέα έκδοση των Duster και Bigster αποτελεί παγκόσμια πρωτιά για την Dacia

Νέα έκδοση των Duster και Bigster αποτελεί παγκόσμια πρωτιά για την Dacia

&quot;Πάλι μάπα πετρέλαιο μου έβαλες;&quot;: Τα... παράπονα και οι διάλογοι που &quot;έκαψαν&quot; το κύκλωμα νοθευμένων καυσίμων

"Πάλι μάπα πετρέλαιο μου έβαλες;": Τα... παράπονα και οι διάλογοι που "έκαψαν" το κύκλωμα νοθευμένων καυσίμων