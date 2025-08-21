Follow us

Τρία απαραίτητα tips για να δημιουργήσετε εύκολα ένα εντυπωσιακό wet look

Το καλοκαίρι είναι η περίοδος που το wet look έχει την τιμητική του και η δημιουργία του είναι μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 21-08-2025
Christian Vierig/Getty Images/Ideal Image

Το wet look είναι ένα διαχρονικό χτένισμα που προσθέτει ένταση, λάμψη και κομψότητα σε κάθε εμφάνιση, ενώ είναι ό,τι πρέπει για τους καλοκαιρινούς μήνες που επιθυμούμε μια εύκολη πρόταση που μας προσφέρει άνεση και δροσιά. Είτε ετοιμάζεστε για μια βραδινή έξοδο είτε απλώς θέλετε κάτι εντυπωσιακό και sleek, αυτό το χτένισμα μπορεί να δημιουργηθεί πολύ πιο σύντομα απ’ ό,τι φαντάζεστε. Δείτε τρεις απλές συμβουλές για να το πετύχετε εύκολα στο σπίτι.

Ξεκινήστε με νωπά και όχι βρεγμένα μαλλιά

Το wet look δημιουργείται πιο εύκολα και σωστά σε σκουπισμένα με πετσέτα ή ελαφρώς νωπά μαλλιά—όχι σε τελείως βρεγμένα. Έτσι, τα προϊόντα styling έχουν καλύτερη σταθερότητα και αποτελεσματικό κράτημα. Χτενίστε τα μαλλιά σας, αποφασίστε αν επιθυμείτε χωρίστρα (στη μέση, στο πλάι ή προς τα πίσω) και προχωρήστε στο styling. Αν τα μαλλιά σας είναι στεγνά, ψεκάστε τα ελαφρώς με λίγο νερό.

Συνδυάστε τα κατάλληλα προϊόντα

Για να αποκτήσετε τη χαρακτηριστική γυαλιστερή και λεία όψη του wet look, χρησιμοποιήστε ένα δυνατό τζελ σε συνδυασμό με έλαιο ή serum μαλλιών. Ακολουθήστε τα εξής βήματα: απλώστε μια γενναία ποσότητα τζελ με ισχυρό κράτημα από τις ρίζες μέχρι τα μεσαία μήκη, για να δώσετε σχήμα και σταθερότητα. Στη συνέχεια, εφαρμόστε λίγο serum ή ελαφρύ έλαιο μαλλιών στην εξωτερική στρώση τους για έντονη γυαλάδα. Χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας ή μια λεπτή χτένα για ομοιόμορφη κατανομή. Μην φοβηθείτε να βάλετε λίγο παραπάνω προϊόν—είναι μέρος του look!

Σταθεροποιήστε το αποτέλεσμα με λακ

Αφού διαμορφώσετε το wet look σας όπως το επιθυμείτε, ολοκληρώστε με μια ελαφριά λακ με ήπιο κράτημα. Έτσι αποφεύγετε το φριζάρισμα χωρίς να βαραίνουν τα μαλλιά σας.

