Follow us

Search

Γυναίκες άνω των 40 | Τα καρέ κουρέματα που αξίζει να υιοθετήσετε το 2026

Τα καρέ κουρέματα είναι μια ιδανική επιλογή για γυναίκες άνω των 40 ετών και αυτές είναι οι κορυφαίες εκδοχές τους σύμφωνα με τις τάσεις του 2026.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 30-03-2026
Moritz Scholz/Getty Images/Ideal Image

Το 2026, αλλά και γενικότερα τα τελευταία χρόνια, το καρέ εξελίσσεται σε ένα από τα πιο ευέλικτα και "έξυπνα" κουρέματα που μπορεί να υιοθετήσει μια γυναίκα. Δεν πρόκειται απλώς για μια επιλογή που μαρτυρά υψηλού επιπέδου αισθητική, αλλά για ένα εργαλείο που μπορεί να βελτιώσει την εικόνα των μαλλιών σας, να αναδείξει τα χαρακτηριστικά σας και να μειώσει τον χρόνο styling που δαπανάτε στην καθημερινότητά σας.

Με την πάροδο του χρόνου, τα μαλλιά συχνά αλλάζουν υφή, πυκνότητα και συμπεριφορά. Τα σωστά σχεδιασμένα καρέ κουρέματα λαμβάνουν υπόψη αυτές τις μεταβολές, προσφέροντας όγκο, κίνηση και φυσικό αποτέλεσμα χωρίς υπερβολική προσπάθεια.

Ακολουθούν πέντε επιλογές που ξεχωρίζουν το 2026, και αναδεικνύουν ιδιαιτέρως τα μαλλιά σας αν είστε άνω των 40.

Διαβάστε Επίσης

Μακριά μαλλιά μετά τα 50 | Τα stylish κουρέματα που αξίζει να υιοθετήσετε

Το απαλό κλασικό καρέ

Το απαλό κλασικό καρέ αποτελεί τη βάση όλων των σύγχρονων παραλλαγών. Το μήκος του φτάνει συνήθως στο πηγούνι ή ελαφρώς πιο κάτω, ενώ οι γραμμές του είναι διακριτικά στρογγυλεμένες για πιο φυσικό αποτέλεσμα.

Διαθέτει ελαφρύ φιλάρισμα στις άκρες για αποφυγή "βαριάς" γραμμής, όπως και καθαρό περίγραμμα χωρίς έντονες ασυμμετρίες. Προσαρμόζεται επίσης εύκολα στο σχήμα του προσώπου (π.χ. πιο μακρύ μπροστά για οβάλ εφέ).

Το απαλό κλασικό καρέ δημιουργεί αίσθηση υγιών και πυκνών μαλλιών και δεν απαιτεί καθημερινό styling υψηλής ακρίβειας. Προσφέρει κομψότητα που λειτουργεί τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε casual περιβάλλον.

Styling tips

Ένα ελαφρύ blow-dry με στρογγυλή βούρτσα αρκεί, ενώ μπορείτε να αφήσετε τα μαλλιά να στεγνώσουν φυσικά για πιο relaxed αποτέλεσμα. Προσθέστε τέλος ένα serum λάμψης για polished φινίρισμα.

Το φιλαριστό lob (μακρύ καρέ)

Το lob είναι μία από τις πιο στρατηγικές επιλογές, καθώς ισορροπεί ανάμεσα στο κοντό και το μακρύ μήκος. Φτάνει συνήθως μέχρι τους ώμους ή την κλείδα και χαρακτηρίζεται από φυσική κίνηση.

Διαθέτει εσωτερικά layers για όγκο όπως και ελαφριά διαβάθμιση μήκους για καλύτερη φόρμα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επιτηδευμένης ασσυμετρίας για πιο σύγχρονο look,.

Είναι ιδανικό αν δεν θέλετε να κοντύνετε πολύ τα μαλλιά σας και δίνει παράλληλα την ψευδαίσθηση πιο πλούσιων μαλλιών. Προσαρμόζεται επίσης εύκολα σε διαφορετικά στιλ.

Styling tips

Δημιουργήστε χαλαρούς κυματισμούς με πρέσα ή curling tool και χρησιμοποιήστε texturizing spray για πιο "ζωντανό" αποτέλεσμα. Αποφύγετε επίσης το υπερβολικά αυστηρό styling.

Το French bob

Το French bob είναι μια πιο τολμηρή αλλά εξαιρετικά κομψή επιλογή. Συνήθως συνοδεύεται από αφέλειες και έχει έντονα ανεπιτήδευτο χαρακτήρα.

Συνήθως έρχεται σε κοντό μήκος (στο ύψος του πηγουνιού ή πιο πάνω) όπως και με μαλακές αφέλειες (full ή curtain bangs) και διαθέτει φυσική, σχεδόν "ακατέργαστη" υφή.

Μαλακώνει τα χαρακτηριστικά του προσώπου, κρύβει γραμμές έκφρασης στο μέτωπο (μέσω των αφελειών) και δίνει έναν νεανικό, αλλά όχι υπερβολικό χαρακτήρα.

Styling tips

Αφήστε τα μαλλιά να στεγνώσουν φυσικά με λίγο προϊόν για styling και χρησιμοποιήστε dry shampoo για όγκο στη ρίζα. Αποφύγετε τέλος την υπερβολική λείανση, για να αποφύγετε ένα στημένο, φλατ αποτέλεσμα.

Το blunt (γεωμετρικό) καρέ

Το blunt καρέ είναι το πιο δομημένο και "καθαρό" από όλα. Χαρακτηρίζεται από ευθείες γραμμές και έλλειψη έντονου φιλαρίσματος.

Διαθέτει ίσιο κόψιμο χωρίς layers όπως και έμφαση στη συμμετρία και την ακρίβεια, έχοντας παράλληλα καθαρή, γεωμετρική φόρμα. Δημιουργεί άμεσα την αίσθηση πιο πυκνών μαλλιών, προσφέρει έντονο, σύγχρονο χαρακτήρα και είναι ιδανικό για polished εικόνα υψηλής αισθητικής

Styling tips

Αυτό το κούρεμα απαιτεί καλό ίσιωμα για να αναδειχθεί η γραμμή του, ενώ καλό είναι επίσης να χρησιμοποιείτε προϊόντα κατά του φριζαρίσματος. Κλείστε τακτικά το κούρεμά σας για να παραμένει sharp και καλαίσθητο.

Το φιλαριστό / airy καρέ

Το airy καρέ είναι ίσως η πιο σύγχρονη εκδοχή. Εστιάζει στην κίνηση και την ελαφρότητα, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα που δείχνει φυσικό και ανεπιτήδευτο.

Διαθέτει πολλαπλά layers σε διαφορετικά επίπεδα και ελαφριά "σπασίματα" για ενδιαφέρουσα υφή. Δεν έχει αυστηρό περίγραμμα.

Είναι ιδανικό για λεπτά ή αραιά μαλλιά και προσθέτει όγκο χωρίς να βαραίνει. Προσαρμόζεται εύκολα στη φυσική υφή των μαλλιών σας.

Styling tips

Χρησιμοποιήστε mousse ή sea salt spray και δουλέψτε τα μαλλιά σας με τα χέρια αντί για βούρτσα. Στόχος είναι το φυσικό και όχι το "τέλειο" αποτέλεσμα.

Πώς να επιλέξετε το κατάλληλο καρέ για εσάς

Για να αξιοποιήσετε πλήρως το καρέ στην εικόνα σας, καλό είναι να λάβετε υπόψη:

Το σχήμα του προσώπου σας

Στρογγυλό: προτιμήστε πιο μακριά καρέ (lob)

Τετράγωνο: επιλέξτε απαλές γραμμές και layers

Οβάλ: σχεδόν όλα τα στιλ σας ταιριάζουν

Την πυκνότητα των μαλλιών σας

Λεπτά μαλλιά: blunt ή layered για όγκο

Πυκνά μαλλιά: φιλαρισμένα καρέ για ελαφρότητα

Τον χρόνο που διαθέτετε για styling

Χαμηλή συντήρηση: soft bob ή airy bob

Πιο δομημένο αποτέλεσμα: blunt bob

Διαβάστε Επίσης

Τα καλύτερα κοντά κουρέματα για γυναίκες με σγουρά μαλλιά


 

Tags

Latest

Andrea Casiraghi | Για ποιον λόγο έχει απαρνηθεί το Μονακό ο γιος της Καρολίνας του Ανόβερου;
NEWS

Andrea Casiraghi | Για ποιον λόγο έχει απαρνηθεί το Μονακό ο γιος της Καρολίνας του Ανόβερου;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Mansion 1930: Όταν η ιστορία συναντά τη σύγχρονη αισθητική
LIFESTYLE & HOMES

Mansion 1930: Όταν η ιστορία συναντά τη σύγχρονη αισθητική

ΓΡΑΦΕΙ: ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΓΚΑ
Πριγκίπισσα Leonor & Infanta Sofia | Πού θα γιορτάσουν το Πάσχα οι κόρες της βασίλισσας Letizia;
NEWS

Πριγκίπισσα Leonor & Infanta Sofia | Πού θα γιορτάσουν το Πάσχα οι κόρες της βασίλισσας Letizia;

Το μοντέρνο "Old Money" σύνολο της Gwyneth Paltrow με navy ταγέρ
NEWS

Το μοντέρνο "Old Money" σύνολο της Gwyneth Paltrow με navy ταγέρ

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
"Πολύ φθηνότερο από τη Μύκονο": Το κοσμοπολίτικο ελληνικό νησί που εξυμνούν τώρα οι Γάλλοι
LIFESTYLE & HOMES

"Πολύ φθηνότερο από τη Μύκονο": Το κοσμοπολίτικο ελληνικό νησί που εξυμνούν τώρα οι Γάλλοι

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Αποκάλυψη: "O πρίγκιπας Φίλιππος διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας 8 χρόνια πριν από το τέλος του"
NEWS

Αποκάλυψη: "O πρίγκιπας Φίλιππος διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας 8 χρόνια πριν από το τέλος του"

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Η Nina Flohr σε πόζα που θα ζήλευε και η Heidi στις Ελβετικές Άλπεις
NEWS

Η Nina Flohr σε πόζα που θα ζήλευε και η Heidi στις Ελβετικές Άλπεις

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε αν σκέφτεστε να δοκιμάσετε τα lip fillers
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε αν σκέφτεστε να δοκιμάσετε τα lip fillers

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Αυτό το κομψό shirtdress είναι το ρούχο που θα ορίσει τις εμφανίσεις σας το Πάσχα του 2026
NEWS

Αυτό το κομψό shirtdress είναι το ρούχο που θα ορίσει τις εμφανίσεις σας το Πάσχα του 2026

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ

Best of Network

Θαυματουργό Κολλαγόνο | Οι μάσκες προσώπου που θα μεταμορφώσουν την επιδερμίδα σου

Θαυματουργό Κολλαγόνο | Οι μάσκες προσώπου που θα μεταμορφώσουν την επιδερμίδα σου

Τόλμησέ το: Η τάση που θα σε μετατρέψει στην πιο stylish fashionista στο λεπτό

Τόλμησέ το: Η τάση που θα σε μετατρέψει στην πιο stylish fashionista στο λεπτό

Το In Bruges έδωσε στον Brendan Gleeson την δόξα που του άξιζε

Το In Bruges έδωσε στον Brendan Gleeson την δόξα που του άξιζε

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Πώς συνδέονται με μειωμένη γονιμότητα και βραδύτερη πρώιμη ανάπτυξη των εμβρύων

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Πώς συνδέονται με μειωμένη γονιμότητα και βραδύτερη πρώιμη ανάπτυξη των εμβρύων

Έρευνα: Ποια αυτοκίνητα χάνουν λιγότερη αξία μετά από 5 χρόνια

Έρευνα: Ποια αυτοκίνητα χάνουν λιγότερη αξία μετά από 5 χρόνια

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

3 οικονομικά προϊόντα που θα σου χαρίσουν τέλεια φρύδια

3 οικονομικά προϊόντα που θα σου χαρίσουν τέλεια φρύδια

ΔΝΤ: Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την ενέργεια, το εμπόριο και τις χρηματοπιστωτικές αγορές - Παγκόσμιο το σοκ αλλά ασύμμετρο

ΔΝΤ: Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την ενέργεια, το εμπόριο και τις χρηματοπιστωτικές αγορές - Παγκόσμιο το σοκ αλλά ασύμμετρο

Ζωγράφου: Αυτός είναι ο 54χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο της μάνας του και της αδελφής του

Ζωγράφου: Αυτός είναι ο 54χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο της μάνας του και της αδελφής του