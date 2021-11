Η συμβουλή της δερματολόγου για τη μείωση της τριχόπτωσης

"Απώλεια μαλλιών" και "γρήγορο κόλπο" συνήθως δεν συμβαδίζουν. Όσοι αντιμετωπίζουν αυξημένη απώλεια μαλλιών, χρειάζονται χρόνο και υπομονή όχι μόνο για να φτάσουν στη ρίζα του προβλήματος, αλλά και για να βρουν τις καλύτερες στοχευμένες θεραπείες - και τα αποτελέσματα πιθανότατα δεν θα επέλθουν από τη μια μέρα στην άλλη.

Κανείς δεν πρόκειται να πει ότι η διαχείριση της αραίωσης των μαλλιών είναι μια απλή αποστολή που μπορεί κάποιος να επιτύχει εύκολα και άμεσα. Υπάρχουν όμως δοκιμασμένες μέθοδοι, υποστηριζόμενες από φυτικές παραδόσεις και επιστημονικά στοιχεία, που μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη της διαδικασίας; Σίγουρα.

Η τριπλά πιστοποιημένη δερματολόγος Mamina Turegano, M.D., υποστηρίζει πως το έλαιο δεντρολίβανου είναι ένας σούπερ "σταρ" στο χώρο της φυσικής ανάπτυξης των μαλλιών.

Η συμβουλή της δερματολόγου για την ανάπτυξη των μαλλιών

Σύμφωνα με την Turegano (και άλλους ειδικούς επίσης), το δενδρολίβανο είναι ένα υπέροχο βότανο για την τόνωση της κυκλοφορίας στο τριχωτό της κεφαλής, κάτι το οποίο με τη σειρά του, έχει τη δυνατότητα να προάγει την ανάπτυξη των μαλλιών. Στην πραγματικότητα, μια τυχαιοποιημένη συγκριτική δοκιμή του 2015 (Rosemary oil vs minoxidil 2% for the treatment of androgenetic alopecia: a randomized comparative trial) που διαβάζουμε στο National Library of Medicine, διαπίστωσε ότι το αιθέριο έλαιο δενδρολίβανου ήταν εξίσου αποτελεσματικό με τη μινοξιδίλη (το δραστικό συστατικό σε πολλά εμπορικά προϊόντα για την ανάπτυξη των μαλλιών) για την αντιστροφή της τριχόπτωσης που προκαλείται από τα ανδρογόνα -γνωστή και ως φαλάκρα ανδρικού ή γυναικείου τύπου- μετά από έξι μήνες.

Και μάλιστα στη μελέτη, η μινοξιδίλη είχε υψηλότερο ποσοστό κνησμού και δυσφορίας στο δέρμα - το δενδρολίβανο, ωστόσο, δεν είχε. Ίσως γι' αυτό ο ολιστικός πλαστικός χειρουργός Anthony Youn, M.D., έκρινε το μείγμα "μια πολύ λογική επιλογή για τους ανθρώπους που θέλουν να παραμείνουν φυσικοί και έχουν κάποια προβλήματα αραίωσης των μαλλιών" στο podcast mindbodygreen.

Για να ακολουθήσει κανείς την παραπάνω μέθοδο, θα μπορούσε να συνδυάσει το αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου σε μια βάση από έλαιο jojoba ή τζελ αλόης βέρα για μια πλούσια σε υγρασία μάσκα μαλλιών ή θα μπορούσε να παρασκευάσει το δικό του νερό δεντρολίβανου για ένα DIY ξέβγαλμα μαλλιών.

Τέλος, θα μπορούσε να δοκιμάσει την εύκολη λύση της Turegano για το ντους:

"Συνιστώ να βάζετε τρεις έως πέντε σταγόνες στο σαμπουάν σας πριν το χρησιμοποιήσετε. Κάντε μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής σας και αφήστε το εκεί για περίπου πέντε λεπτά".

Εν συνεχεία, το σαμπουάν πρέπει να ξεπλυθεί καλά και να ακολουθήσει η συνήθης περιποίηση και ενυδάτωση που εφαρμόζει ο καθένας.

Επειδή το έλαιο δεντρολίβανου έχει επίσης αντιφλεγμονώδεις και αντιμυκητιασικές ιδιότητες, μπορεί κανείς να εφαρμόσει αυτή τη ρουτίνα για να βοηθήσει και στην ελαχιστοποίηση των συμπτωμάτων της πιτυρίδας:

Συνδυάζει μερικές σταγόνες με ένα φυσικό σαμπουάν για την πιτυρίδα (ή μια φαρμακευτική επιλογή με πυριθιόνη ψευδαργύρου ή κετοκοναζόλη, λέει η Turegano), κάτι που μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση της φαγούρας και της απολέπισης.

