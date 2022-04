Hair Refresh | Τα καλύτερα ξηρά σαμπουάν για τη δεύτερη ή τρίτη μέρα μετά το λούσιμο

Λίγο το βεβαρημένο καθημερινό πρόγραμμα, λίγο η προσπάθειά σας να διατηρήσετε το χρώμα των βαμμένων μαλλιών σας λαμπερό για όσο το δυνατό περισσότερο, το λούσιμο παύει να αποτελεί μέρος της καθημερινής to do list. Αν η λιπαρότητα στις ρίζες τείνει να "μαρτυρά" το μυστικό σας, τότε ένα το dry shampoo είναι must. Ακολουθούν τα καλύτερα ξηρά σαμπουάν, που χαρίζουν μια αίσθηση καθαριότητας, φρεσκάδας και όγκου στα μαλλιά, καθώς και μερικές χρήσιμες συμβουλές για τη χρήση τους:

Πώς χρησιμοποιείται σωστά το ξηρό σαμπουάν;

Αφού ανακινήσετε πολύ καλά τη συσκευασία, ξεκινήστε να χωρίζετε τα μαλλιά σε μέρη. Κρατώντας το μπουκάλι 10 εκατοστά μακριά, ψεκάστε τις ρίζες των μαλλιών, μόνο στα σημεία που συγκεντρώνεται η περισσότερη λιπαρότητα. Μια μικρή ποσότητα μόνο στα λιπαρά σημεία αρκεί για να δείτε διαφορά.

Αντί να ξεκινήσετε αμέσως να κάνεις μασάζ στις ρίζες, δώστε στο προϊόν λίγο χρόνο να δράσει. Εκμεταλλευτείτε αυτά τα 3 ή 5 λεπτά για να βάλετε τις τελευταίες πινελιές στο μακιγιάζ σας. Ύστερα κάντε ελαφρύ μασάζ στις ρίζες για να ενεργοποιήσετε τα συστατικά. Εάν υπάρχουν λευκά υπολείμματα μετά την ολοκλήρωση του τρίτου βήματος, τότε μπορείτε να χτενίσετε τα μαλλιά για να τα απομακρύνετε.

Editor's Choice | Τα καλύτερα ξηρά σαμπουάν για κάθε είδος μαλλιών