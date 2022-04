Heartthrob Bob | Το it καρέ της άνοιξης είναι ιδανικό για εσάς που δεν αγαπάτε το styling

Η άνοιξη καλεί για ανανέωση στο στιλ, στο mindset, στα μαλλιά. Αν μια ανανέωση στο hair look σας είναι στην agenda σας, αποφύγετε τα cliché μακριά, φιλαριστά cuts και τις ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις, και δοκιμάστε τη νέα τάση, που υιοθετούν τώρα όλα τα it girls. Tα '90s εξακολουθούν να έχουν την τιμητική τους με τη νέα εκδοχή του κοντού καρέ για το 2022 να θυμίζει κάτι από Cameron Diaz στο There’s Something About Mary και Gwyneth Paltrow στο Sliding Doors.

Getty Images

Heartthrob Bob | Το it κοντό καρέ του 2022

Ο λόγος για το heartthrob bob, το οποίο είναι ένα πολύ κοντό choppy καρέ, με κοντά layers στη βάση του λαιμού και πιο μακριά κοντά στα ζυγωματικά. Σε αντίθεση με το wolf cut της προηγούμενης σεζόν, το κοντό αυτό κούρεμα είναι πολύ πιο "γλυκό", ενώ είναι ιδανικό τόσο για γυναίκες με ίσια, όσο και για γυναίκες με σπαστά ή σγουρά μαλλιά.

Πρόκειται για ένα ανδρόγυνο στιλ, το οποίο εκτός από το ότι δείχνει effortlessly cool, είναι και εξαιρετικά low maintenance, αφού δεν απαιτεί ιδιαίτερο styling για να δείχνει κομψό. Για να ενισχύσετε τη φυσική υφή των μαλλιών σας, εφαρμόστε έναν αφρό ή ένα texturizing spray, "τσαλακώστε" με τα ακροδάχτυλά σας κι αφήστε τα μαλλιά σας να στεγνώσουν φυσικά. Για να επιταχύνετε τη διαδικασία, χρησιμοποιήστε το σεσουάρ με τη φυσούνα.