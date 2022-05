Here Comes The Bride | Τα πιο κομψά χτενίσματα με πέπλο για την ημέρα του γάμου σας

Για τις περισσότερες γυναίκες, η ημέρα του γάμου τους είναι κάτι σαν το δικό τους προσωπικό κόκκινο χαλί στα Oscars. Όλα τα βλέμματα είναι καρφωμένα πάνω τους και είναι η κατάλληλη ευκαιρία να κάνουν την πιο grande εμφάνιση της ζωής τους. Αν ένα extravagant νυφικό χτένισμα με πέπλο είναι μέσα στην to do λίστα σας, τότε οι παρακάτω προτάσεις από τις πιο στιλάτες celebrities και influencers θα σας φανούν εξαιρετικά χρήσιμες:

Τα ωραιότερα νυφικά χτενίσματα με πέπλο

Twiggy Bangs

Η Twiggy, η Jean Shrimpton και Mary Quant ήταν η έμπνευση πίσω από το beauty look της Ivy Getty την ημέρα του γάμου της. Οι'60s inpired αφέλειές του μοντέλου ταίριαζαν απόλυτα με το εξαιρετικά μακρύ πέπλο και το εντυπωσιακό headpiece, με το οποίο είχε συνδυαστεί, αποδεικνύοντας πως τα ρετρό χτενίσματα αξίζουν μια θέση στο bridal moodboard κάθε νύφης.

Voluminous Low Ponytail

Η ηθοποιός, συγγραφέας και παραγωγός Issa Rae συνδύασε το εντυπωσιακό Vera Wang Haute Couture νυφικό της με μία voluminous χαμηλή αλογοουρά στα φυσικά μαλλιά της και ένα μακρύ πέπλο στερεωμένο στη βάση της.

Intricate Braid

Getty Images

H Lady Gabriella Windsor έχει ίσως το πιο ιδιαίτερο νυφικό χτένισμα με πέπλο της λίστας. Για το γάμο της με τον Thomas Kingston στο παλάτι του Windsor το 2019 επέλεξε ένα εντυπωσιακό braided updo, το οποίο συνδύασε με μία λαμπερή τιάρα και ένα λευκό πέπλο.

Messy Updo

Getty Images

Ίσως το πιο αμφιλεγόμενο νυφικό χτένισμα με πέπλο της λίστας είναι αυτό της δούκισσας του Sussex στο γάμο της με τον πρίγκιπα Harry τον Μάιο του 2018. Ο messy χαρακτήρας του bun της δίχασε τους royal fans, αν και όλοι συμφώνησαν πως η λαμπερή τιάρα και το λευκό πέπλο της αποτέλεσαν εξαιρετικές επιλογές.

Classic Chignon

Instagram/@karliekloss

Τα κλασικά chignon συνεχίζουν να θεωρούνται μια πολύ κομψή επιλογή, ειδικά όταν συνδυάζονται με μακρύ πέπλο, όπως αυτό της Karlie Kloss στο γάμο της με τον Joshua Kushner τον Οκτώβριο του 2018.

Ένα παρόμοιο χτένισμα, αλλά με χωρίστρα στη μέση επέλεξε και το πρώην μοντέλο της Victoria's Secret, Jasmine Tookes, για το γάμο της με το διευθυντή διεθνών αγορών της Snapchat το 2021.

Αν αναζητάτε ένα πιο ιδιαίτερο νυφικό χτένισμα με πέπλο, μπορείτε να αντιγράψετε το braided chignon της ανιψιάς της πριγκίπισσας Diana, Kitty Spencer.

Instagram/@dendoll_

Η celebrity hairstylist, Jen Atkin, κρύβεται πίσω από το νυφικό hair look της Hailey Bieber στο γάμο της με τον Justin Bieber το 2019. Για την περίσταση, τα μαλλιά της μαζεύτηκαν πίσω σε ένα κλασικό αλλά επιμελώς ατημέλητο chignon, το οποίο διακοσμήθηκε με ένα εντυπωσιακό Off-White μακρύ πέπλο.

Half up Half Down

Τα half up half downs αποτελούν μια διαχρονικά κομψή επιλογή για κάθε νύφη. Η Anne-Laure Mais στον πολιτικό γάμο της το 2018 υιοθέτησε τη messy εκδοχή του χτενίσματος, το οποίο και συνδύασε με ένα ρετρό κοντό πέπλο.

Η Ariana Grande από την άλλη προτίμησε την πιο sleek εκδοχή του, μια πιο clean version του signature half up half down της. Κοινός παρανομαστής και των δύο looks είναι το κοντό πέπλο, που χαρίζει ένα ρετρό αέρα στο τελικό αποτέλεσμα.

Το πιο ρομαντικό half up half down ανήκει στην Gabriella de Givenchy, την ανιψιά του εμβληματικού Hubert de Givenchy, η οποία παντρεύτηκε το 2021 τον σύντροφό της στο Κάπρι της Ιταλίας, ολοκληρώνοντας τη νυφική της εμφάνιση με ένα φλοράλ πέπλο.

Classic Updo

Ένα κλασικό updo αποτελεί την ιδανική επιλογή για τις πιο παραδοσιακές νύφες, που θέλουν όμως να ξεχωρίσουν, όπως αποδεικνύει η νυφική εμφάνιση της Paris Hilton στο γάμο της με τον Carter Reum το 2021.

Intricate Updo

Το βραβείο του πιο ιδιαίτερου updo, αλλά και του πιο ξεχωριστού πέπλου-κάπας απονέμεται το δίχως άλλο στην Lily Collins. Ακολουθήστε το παράδειγμά της και "στολίστε" το updo σας με μικρές πλεξούδες για να το κάνετε πιο ενδιαφέρον.

Wet Look

Αν αναζητάτε ένα πιο edgy νυφικό χτένισμα με πέπλο, μπορείτε να αντιγράψετε το fashion forward wet hair look της κόρης του Paul Walker, Meadow Walker, στο γάμο της το 2021.