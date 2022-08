Bride over 50 | Το "βασιλικό" τρίτο νυφικό beauty look της Jennifer Lopez είναι η επιτομή της κομψότητας

Σχεδόν ένα μήνα μετά τον γάμο τους στο Las Vegas, η Jennifer Lopez και ο Ben Affleck παντρεύτηκαν ξανά πλάι σε αγαπημένους φίλους και οικογενειακά πρόσωπα, αυτή τη φορά στην υπερπολυτελή, εξοχική κατοικία του χολιγουντιανού ηθοποιού στην Σαβάνα της Τζόρτζια. Για μία ακόμα φορά η Λατίνα star εντυπωσίασε συμπληρώνοντας τη νυφική της εμφάνιση με ένα υποδειγματικό μακιγιάζ κι έναν από τους πιο κομψούς κότσους για γάμο.

Το πιο κολακευτικό μακιγιάζ για κάθε νύφη άνω των 50

Για μία ακόμα φορά η Jennifer Lopez εμπιστεύτηκε το μακιγιάζ της στην go-to makeup artist της, Mary Phillips, η οποία "ανέβασε την ένταση" στα signature smokey eyes της προσθέτοντας ψεύτικες βλεφαρίδες, μια ιριδίζουσα σκιά στην εσωτερική γωνία και πιο έντονο "σβήσιμο" στη γραμμή των κάτω βλεφαρίδων. Το μακιγιάζ της νύφης ολοκληρώθηκε με διακριτικό contouring και highlighting πάνω από τα ζυγωματικά και το κόκαλο της μύτης, αλλά και glossy pink nude κραγιόν στα χείλη.

Πρόκειται για ένα μακιγιάζ όχι πολύ μακριά από εκείνο που προτιμά η JLo σε καθημερινή βάση, κάτι που σημαίνει πως όχι μόνο ένιωθε ο εαυτός της με αυτό, αλλά και ότι την κολάκευε εξαιρετικά πολύ.

Ο πιο κομψός κότσος για γάμο

Όσον αφορά τα μαλλιά της, αν και για τον πρώτο της γάμο με τον Ben Affleck, η Jennifer Lopez απέφυγε τα κλισέ updos και προτίμησε ένα ιδιαίτερα νεανικό half up half down, που της ταίριαζε πολύ, αυτή τη φορά υπέκυψε στη γοητεία ενός κλασικού chignon. Ο αγαπημένος της hairstylist, Chris Appleton, μάζεψε τα μαλλιά της στη βάση του αυχένα της σε έναν από τους πιο κομψούς κότσους για γάμο, κρατώντας το μπροστινό μέρος απόλυτα sleek. Η τελική πινελιά δόθηκε με ένα μακρύ λευκό πέπλο, που έδωσε μια "βασιλική νότα" στο νυφικό beauty look της.

Το νυφικό μανικιούρ που δεν θα φύγει ποτέ από τη μόδα

Instagram

Το μανικιούρ της ανέλαβε ο αγαπημένος της manicurist, Tom Bachik, ο οποίος ολοκλήρωσε τη νυφική της εμφάνιση με ένα κλασικό ombré γαλλικό μανικιούρ, δίνοντας ένα ενδιαφέρον twist σε μία από τις πιο διαχρονικές τάσεις στα νύχια.