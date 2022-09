Το νέο κούρεμα της Jennifer Aniston επιβεβαιώνει μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στα μαλλιά

Σχεδόν τριάντα χρόνια μετά το ντεμπούτο του στην τηλεόραση, το λεγόμενο "The Rachel", δηλαδή το κούρεμα, που έκανε γνωστό η Jennifer Aniston μέσα από το ρόλο της στα "Φιλαράκια", εξακολουθεί να είναι επίκαιρο. Τρανή απόδειξη αποτελεί η ίδια η Jen Aniston, η οποία ανανέωσε την εμφάνισή της επιστρέφοντας στο iconic cut.

Στα πιο πρόσφατα βίντεο του haircare brand της, LolaVie, η ηθοποιός φαίνεται να έχει "διανθίσει" το κούρεμά της με έντονα layers, επιβεβαιώνοντας πως το φιλάρισμα εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη τάση στα μαλλιά.

Όπως έχει πει στο παρελθόν ο αγαπημένος της hairstylist της, Chris McMillan, "ένα καλό κούρεμα θα πρέπει να κάνει τη δουλειά για εσάς έτσι ώστε να μπορείτε να λούζεστε και να αφήνετε τα μαλλιά σας φυσικά". Τα φιλαριστά κουρέματα αποτελούν ιδανική επιλογή για αυτόν τον σκοπό, καθώς χαρίζουν όγκο και κίνηση στα μαλλιά, ειδικά όταν η φυσική υφή τους ενισχύεται με ένα texturizing spray ή έναν αφρό.

Αν αποφασίσετε να υιοθετήσετε το λεγόμενο "The Rachel" αφιερώστε μερικά λεπτά για να συζητήσετε με τον κομμωτή σας τι είδους layers θα ταίριαζαν στο δικό σας πρόσωπο. Η Jennifer Aniston προτιμά έντονο φιλάρισμα γύρω από το πρόσωπό της, έτσι ώστε τα layers να το πλαισιώνουν όμορφα, κολακεύοντας παράλληλα τα ζυγωματικά της. Αν ωστόσο έχετε πολύ λεπτά μαλλιά, θα σας προτείναμε να αποφύγετε το έντονο φιλάρισμα, καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα μαλλιά σας να καταλήξουν να δείχνουν αδύναμα και see through.