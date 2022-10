Το νέο κούρεμα της Charlize Theron ενσωματώνει δύο από τις μεγαλύτερες τάσεις της επόμενης χρονιάς

Η Charlize Theron ανήκει στην κατηγορία των γυναικών, που λατρεύουν να πειραματίζονται με την εμφάνισή τους, κι έτσι δεν διστάζει να δοκιμάζει κάθε τόσο νέα χρώματα μαλλιών και κουρέματα. Ύστερα από ένα σερί ανατρεπτικών στιλ -βλ. bowl cut, pixie και mullet-, η ηθοποιός αποφάσισε να αποχαιρετήσει τον Οκτώβρη υιοθετώντας το πιο διαχρονικό κούρεμα: το κοντό καρέ.

Το νέο κούρεμα της Charlize Theron

Πριν μερικές μέρες βρέθηκε στο El Capitan Theatre στο Los Angeles ως καλεσμένη στο σόου "Jimmy Kimmel Live!", με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας του Netflix, "The School for Good and Evil", στην οποία πρωταγωνιστεί. Η ηθοποιός εμφανίστηκε στα backstage φορώντας ένα ton sur ton σύνολο σε royal blue απόχρωση, που τράβηξε όλα τα φλας των φωτογράφων πάνω της.

Getty Images

Οι fashion enthusiasts δεν ήταν οι μόνες που ενθουσιάστηκαν με αυτήν την εμφάνιση, αφού το νέο κούρεμα της ηθοποιού κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον και των beauty lovers.

Η Charlize Theron απαρνήθηκε τη μοντέρνα μοϊκάνα που υιοθέτησε τον περασμένο Ιούνιο για χάρη ενός κοντού καρέ, που φτάνει μέχρι λίγο πιο κάτω από το ύψος του πηγουνιού. Παρατηρήστε ότι το κούρεμά της δεν έχει ίχνος φιλαρίσματος, αλλά είναι απόλυτα αυστηρό, υιοθετώντας έτσι μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της επόμενης χρονιάς. Οι wispy αφέλειές της αντικαταστάθηκαν από έντονη φράντζα στο πλάι, επιβεβαιώνοντας πως αυτό θα είναι το στιλ που θα πάρει τη θέση των curtain bangs στη λίστα με τις κορυφαίες τάσεις στα μαλλιά το 2023.

Getty Images

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως η ηθοποιός φαίνεται πως άλλαξε και το χρώμα των μαλλιών της, υιοθετώντας ένα πιο ζεστό σοκολατί, που σε αντίθεση με το μαύρο, που είχε το καλοκαίρι, γλυκαίνει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, ανανεώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο πλήρως την εμφάνισή της.