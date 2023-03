Charlize Theron | Η αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της που "φώτισε" το πρόσωπό της

Πέρυσι τον Ιούνιο ήταν που η Charlize Theron εντυπωσίασε τους πάντες όταν απαρνήθηκε το χαρακτηριστικό ξανθό χρώμα των μαλλιών της, υιοθετώντας ένα espresso hair look. Ύστερα από ένα σερί ανατρεπτικών στιλ -βλ. mullet και flipped out bob- και πειραματισμούς με πιο σκούρα χρώματα, η ηθοποιός αποφάσισε να επιστρέψει στο αγαπημένο της ξανθό hair look.

Η Charlize Theron παρακολούθησε fashion show του οίκου Dior για τη συλλογή AW 2023-4, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στα πλαίσια της PFW, αποκαλύπτοντας την ανανεωμένη εμφάνισή της. Εκτός από το ότι είχε υιοθετήσει ένα πολύ κολακευτικό ξανθό χρώμα στα μαλλιά της, είχε επίσης αφαιρέσει λίγο από το μήκος τους, με το καρέ της να φτάνει πλέον μέχρι το ύψος του πηγουνιού, όπως άλλωστε προστάζουν οι τάσεις της σεζόν.

Αν θέλετε να "φωτίσετε" το πρόσωπό σας εν όψει της άνοιξης, ακολουθήστε το παράδειγμά της κι υιοθετήστε μια πιο ανοιχτόχρωμη απόχρωση στα μαλλιά σας, όπως μια "βουτυρένια" ξανθιά ή διανθίστε την καστανή κουπ σας με μελί ή καρμελένιες ανταύγειες ή μπαλαγιάζ.

Όσον αφορά το κούρεμα, το κοντό καρέ είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε φέτος, ειδικά συνδυασμένο με αφέλειες ή έντονη πλαϊνή φράντζα. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ένα εξαιρετικά κολακευτικό κούρεμα για όλες τις ηλικίες, καθώς, αν γίνει σωστά, χαρίζει όγκο στα μαλλιά και στιλ σε κάθε εμφάνιση, όπως έχουν αποδείξει άλλωστε ολες οι celebrities, που το υιοθέτησαν τους τελευταίους μήνες, ανάμεσά τους οι Hailey Bieber, Elsa Hosk και Emily Ratajkowski.