Η Lily Aldridge υιοθέτησε το πιο σύγχρονο καρέ κούρεμα

Ανάμεσα σε τόσες show stopping εμφανίσεις στο σαμπανιζέ χαλί των βραβείων Oscar, αλλά και στο after party είναι πολύ εύκολο μερικά looks να περάσουν under the radar. Αυτό ακριβώς συνέβη με την Lily Aldridge, η οποία περπάτησε στο red carpet έχοντας ένα ολοκαίνουριο κούρεμα.

Το μοντέλο ακολουθώντας πιστά τις προσταγές της σεζόν, απαρνήθηκε τα μακριά μαλλιά του για να υιοθετήσει ένα κοντό καρέ. Το νέο της κούρεμα δια χειρός του hairstylist Jacob Rozenberg φτάνει μέχρι το ύψος του πηγουνιού, κι αν και είναι αυστηρό δείχνει απόλυτα φρέσκο και νεανικό χάρη στην επιμελώς ατημέλητη υφή των μαλλιών της.

Το αυστηρό, κοντό καρέ αποτελεί τη μεγαλύτερη τάση στα μαλλιά αυτήν την στιγμή, με πολλές celebrities να έχουν ενδώσει στη γοητεία του από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα, ανάμεσά τους οι Hailey Bieber, Emily Ratajkowski και Elsa Hosk.

Εκτός από εξαιρετικά κομψό, το εν λόγω κούρεμα είναι επίσης πολύ πρακτικό και βολικό, καθώς απαιτεί πολύ λίγο χρόνο, τόσο στο λούσιμο, όσο και στο styling, αποτελώντας έτσι ιδανική επιλογή για τις γυναίκες που προτιμούν low maintenance cuts.