Αυτό είναι το πιο κομψό χρώμα μαλλιών για γυναίκες άνω των 60

Οι γυναίκες για χρόνια είχαν συνηθίσει να υπακούν στα "πρέπει" της βιομηχανίας της ομορφιάς προσπαθώντας να "χωρέσουν" την πιο ώριμη όψη τους στα beauty standards των 20somethings. Με τις ρυτίδες, τα λευκά και γκρίζα μαλλιά και τα λοιπά σημάδια γήρανσης να θεωρούνται απαγορευτικά και να καμουφλάρονται με κάθε κόστος (πραγματικό και ψυχολογικό), είναι πραγματικά αναζωογονητικό ότι αυτό που θεωρείται ως το πιο κομψό χρώμα μαλλιών για 60αρες "αγκαλιάζει" μία από τις πιο φυσιολογικές αλλαγές που φέρει ο χρόνος.

Με τα γκρίζα μαλλιά να έχουν πάψει να θεωρούνται πια ταμπού, ολοένα και περισσότερες celebrities και style icons τα αγκαλιάζουν και να τα κάνουν μέρος του signature look τους.

Το πιο κομψό χρώμα μαλλιών για 60αρες είναι λοιπόν αυτό που αναδεικνύει αντί να καλύπτει πλήρως τα γκρίζα και τα λευκά, "χρησιμοποιώντας" τα σαν ανταύγειες ή για να δημιουργηθεί ένα rooted look.

Η τεχνική που χρησιμοποιείται είναι το grey-blending, κατά την οποία ο colorist διανθίζει το hair look με ανταύγειες διάσπαρτες σε όλο το μήκος των μαλλιών, balayage ή ακόμα και foilyage για να δημιουργήσει ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα μεταξύ των φυσικών μαλλιών και της βαφής. Το πώς ακριβώς θα "δεθεί" το look και το ποια απόχρωση θα χρησιμοποιηθεί για τις ανταύγειες ή το balayage το αποφασίζει φυσικά ο hair expert, λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό χρώμα των μαλλιών, αλλά και την ποιότητα της τρίχας. Κοινός παρανομαστής όλων των looks είναι οι αποχρώσεις, οι οποίες κολακεύουν το φυσικό γκριζάρισμα των μαλλιών, χαρίζοντας ένα πραγματικά πολύ κομψό και low-maintenance αποτέλεσμα.

Director's Tip: Για να διατηρηθεί το χρώμα λαμπερό και τα μαλλιά σας δυνατά και υγιή, εμπλουτίστε το οπλοστάσιο της ομορφιάς σας με μοβ σαμπουάν και conditioners που θα εξουδετερώσουν τους κίτρινους τόνους και ενυδατικές μάσκες και θεραπείες, που θα τα θρέψουν σε βάθος.

