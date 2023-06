Η Katie Holmes υιοθέτησε τη νεανική τάση στα μαλλιά που λίγες 40something θα τολμούσαν

Λόγω της φρενίτιδας που προκάλεσε η live action ταινία "The Little Mermaid", η τάση του mermaidcore γεννήθηκε, εκθρονίζοντας το barbiecore από την κορυφή της λίστας με τα trends και ανακηρύσσοντας τις γοργόνες στην απόλυτη πηγή έμπνευσης. Η τάση γρήγορα επηρέασε τον κόσμο της ομορφιάς με τα beach waves, το άλλοτε it χτένισμα του καλοκαιριού, να χάνουν έδαφος και να αντικαθίστανται από τα mermaid waves.

Ποια είναι η διαφορά όμως μεταξύ των δύο; Ενώ τα beach waves μιμούνται τους φυσικούς κυματισμούς που αποκτούν τα μαλλιά ύστερα από μια μέρα στην παραλία, τα mermaid waves είναι πιο μακριά και πιο κυματιστά, μια σύγχρονη εκδοχή των crimped hair που μεσουρανούσαν τη δεκαετία του 1980.

Με την Lizzo, την Gigi Hadid, την Shay Mitchell και την Zendaya να έχουν ήδη υιοθετήσει την τάση, είναι σίγουρο πως τα ermaid waves πρόκειται να είναι το it χτένισμα του καλοκαιριού. Το trend θεωρείται "αποκλειστικότητα" των νεότερων σε ηλικία stars, καθώς καμία celebrity άνω των 40 δεν το είχε τολμήσει- μέχρι σήμερα τουλάχιστον.

Getty Images

Η Katie Holmes έκανε την αρχή όταν το επέλεξε για την εμφάνισή της στο Tribeca Festival Artists Dinner του οίκου Chanel πριν μερικές μέρες. Αντί για ένα mermaid inspired outfit, η ηθοποιός επέλεξε ένα πιο edgy σύνολο, το οποίο αποτελείτο από ένα σατέν μαύρο παντελόνι, λευκό tank top και μαύρο δερμάτινο jacket.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Katie Holmes απαρνείται τα χαρακτηριστικά επιμελώς ατημέλητα ίσια μαλλιά της για ένα σγουρό στιλ. Πριν μερικούς μήνες είχε εμπιστευθεί ξανά το look της στον celebrity hairstylist Dj Quintero, ο οποίος της είχε χαρίσει disco curls, δηλαδή "σφιχτές" μπούκλες με έντονο όγκο. Τώρα ωστόσο προτίμησε ένα πιο casual χτένισμα, που ταιριάζει καλύτερα στο προσωπικό της στιλ, αλλά και την εποχή.