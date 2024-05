Hair Bows | Πώς να υιοθετήσετε την τάση σύμφωνα με τους σχεδιαστές

Ήδη από τις τελευταίες εβδομάδες του 2023 έγινε ξεκάθαρο: Το 2024 θα είναι η χρονιά των φιόγκων -στα ρούχα, τα παπούτσια, τα αξεσουάρ και φυσικά στα μαλλιά. Πώς μπορείτε να υιοθετήσετε την κορυφαία τάση ομορφιάς της χρονιάς χωρίς να πέσετε στην παγίδα μιας kid-like εμφάνισης; Ιδού οι προτάσεις των μεγαλύτερων οίκων:

Versace

Getty Images

Ο οίκος Versace παρουσίασε πολλές διαφορετικές ιδέες για χτενίσματα με φιόγκους στο SS24 show του. Πολλά μοντέλα περπάτησαν στο catwalk έχοντας υιοθετήσει ένα half up half down hair look διακοσμημένο με ένα bow barette.

Getty Images

Άλλα πάλι μοντέλα περπάτησαν με το απόλυτο '60s hairstyle με ίσια, έντονα κρεπαρισμένα στην κορυφή μαλλιά. Το χτένισμά τους είχε ολοκληρωθεί με ένα headband με φιόγκο.

Getty Images

Η τελευταία και ίσως η πιο μαξιμαλιστική πρόταση του οίκου περιελάμβανε από ένα hair bow clip σε κάθε πλευρά του κεφαλιού.

Zimmerman

Getty Images

Στο FW23-24 show του οίκου Zimmermann, τα μαλλιά των μοντέλων ήταν απόλυτα ίσια και λεία και είχαν μαζευτεί σε μια χαμηλή αλογοουρά στη βάση του αυχένα, πριν στολιστούν με μια λεπτή βελούδινη κορδέλα δεμένη με έναν απλό κόμπο.

Max Mara

Getty Images

Τα μαλλιά των μοντέλων στο FW23-24 show του οίκου Max Mara ήταν κυματιστά και με messy υφή, ενώ είχαν πιαστεί σε μια χαμηλή αλογοουρά, η οποία διακοσμήθηκε με μία μαύρη φαρδιά κορδέλα δεμένη σε φιόγκο.

Dior

Getty Images

Τραβηγμένα προς τα πίσω, για να δείχνουν αυστηρά και πειθαρχημένα, τα μαλλιά των μοντέλων του οίκου Dior για το FW23-24 show του πιάστηκαν σε μια χαμηλή αλογοουρά ή σε ένα chignon στον αυχένα με μία μαύρη κορδέλα. Το hair look ορισμένων μοντέλων ολοκληρώθηκε με μία φαρδιά, μαύρη στέκα, την οποία σχεδίασε ο Stephen Jones.