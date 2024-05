Hair Bows | Πώς να υιοθετήσετε τη Νο.1 τάση για φέτος μετά τα 50

Half up Half down

Μία από τις πιο αξιομνημόνευτες celebrity εμφανίσεις του 2023 ήταν αδιαμφισβήτητα εκείνη της Sarah Jessica Parker στο New York City Ballet 2023 Fall Gala, Το στοιχείο εκείνο που την έκανε να ξεχωρίζει ήταν το half up half down χτένισμά της, το οποίο διακοσμήθηκε με έναν υπερμεγέθη, μαύρο φιόγκο, ο οποίος έφτανε μέχρι τους αστραγάλους της.