Fashionistas over 50 | Η λεπτομέρεια στις γιορτινές εμφανίσεις τους που "κρύβει" χρόνια από το πρόσωπο

Αν και οι εορτασμοί των Χριστουγέννων, τα γιορτινά καλέσματα σε σπίτια, το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς και οι έξοδοι σε νυχτερινά μαγαζιά είναι συνυφασμένα με ένα over the top styling, τόσο όσον αφορά τα ρούχα, όσο και τα μαλλιά, οι fashionistas άνω των 50 πηγαίνουν κόντρα στον "κανόνα" των πολύ στιλιζαρισμένων hair looks και υιοθετούν πιο ανάλαφρα, επιμελώς ατημέλητα χτενίσματα -μια κίνηση εξαιρετικά έξυπνη, αφού όχι μόνο κατ'αυτόν τον τρόπο όχι μόνο ταλαιπωρούν λιγότερο τα μαλλιά τους, αλλά και "κρύβουν" χρόνια από τη συνολική εμφάνισή τους.

Ο λόγος είναι εξαιρετικά απλός: Οι μπούκλες, όσο χαλαρές ή "σφιχτές" και να είναι, χαρίζουν ζωή στα μαλλιά, που καθώς περνούν τα χρόνια χάνουν ολοένα και περισσότερο από τον όγκο τους, ενώ μπορούν επίσης να δημιουργήσουν κι ένα εφέ lifiting στο πρόσωπο, "χαϊδεύοντας" τα ζυγωματικά.

Η φυσική υφή στα μαλλιά και τα πιο messy χτενίσματα, είτε πρόκειται για ponytails, είτε για buns, χαρίζουν μια κοριτσίστικη ανεμελιά σε κάθε εμφάνιση, κάτι που ο καθωσπρεπισμός των σοβαρών updos και των sleek styles σίγουρα δεν μπορεί.

Director's Tip: Δοκιμάστε να μαζέψετε τα μαλλιά σας χαμηλά στον αυχένα σε ένα messy chignon ή αφήστε τα ελεύθερα, "δουλεύοντας" με τη φυσική υφή τους.

Messy μαλλιά δεν σημαίνει ωστόσο αχτένιστα ή ξηρά μαλλιά. Καθώς με το πέρασμα των χρόνων, τείνουν να χάνουν εκτός από τη λάμψη τους, και την ελαστικότητά τους, με αποτέλεσμα να δείχνουν πιο θαμπά και να είναι πιο επιρρεπή στο σπάσιμο, θα πρέπει να στραφείτε σε βαθιά ενυδατικά προϊόντα για την "αναστήλωσή" τους.

Μετά το λούσιμο, ξεκινήστε το styling εφαρμόζοντας μία κρέμα leave-in και μία κρέμα για μπούκλες, έτσι ώστε να χαρίσετε ενυδάτωση στα μαλλιά σας και να βοηθήσετε τις μπούκλες σας να αποκτήσουν ένα όμορφο σχήμα. Στη συνέχεια, εφαρμόστε έναν αφρό ή ένα τζελ, έτσι ώστε να "κλειδώσετε" το σχήμα τους. Αφού στεγνώσετε τα μαλλιά σας ανάποδα -για περισσότερο όγκο- χρησιμοποιώντας το σεσουάρ και τη φυσούνα, εφαρμόστε ένα ενυδατικό έλαιο για να χαρίσετε λάμψη και μεταξένια απαλότητα στα μαλλιά σας. Καθώς ο επιπλέον όγκος είναι σίγουρα ευπρόσδεκτος μετά τα πενήντα, ολοκληρώστε το styling ψεκάζοντας ένα texturizing spray και ένα root lifting spray στις ρίζες.