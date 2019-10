Μυστικά για φυσικό όγκο στα μαλλιά

Στο παρελθόν η χτένα κρεπαρίσματος και το hairspray ήταν αναπόσπαστα κομμάτια της καθημερινής ρουτίνας ομορφιάς κάθε γυναίκας. Πλέον η πρακτική αυτή ανήκει στο παρελθόν με τη φιλοσοφία less is more να είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Ο όγκος στα μαλλιά εξακολουθεί να απασχολεί τις γυναίκες. Για να τον πετύχουν όμως χρησιμοποιούν λιγότερα προϊόντα και τεχνικές που είναι πιο φιλικές στην τρίχα.

Ο "ένοχος"

Μειωμένο όγκο στα μαλλιά δεν έχουν μόνο εκείνες που έχουν γεννηθεί με λεπτή τρίχα, αλλά οι περισσότερες γυναίκες ανεξαρτήτου ποιότητας της τρίχας. Για αυτό ευθύνεται ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Η καθημερινότητα είναι γεμάτη στρες, ενώ η έλλειψη θρεπτικών συστατικών στο διαιτολόγιο, οδηγεί στην εξασθένηση και λέπτυνση της τρίχας.

Η λύση

Το φυσικό look στα μαλλιά έχει έρθει και πάλι στη μόδα, έχοντας πάντα βέβαια ως προϋπόθεση τα υγιή μαλλιά και τις ενυδατωμένες άκρες. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η ρίζα θα πρέπει να είναι φλατ. Για να αποκτήσετε φυσικό όγκο προσπαθήστε να μειώσετε το στρες, να βελτιώσετε τη διατροφή σας και να δοκιμάσετε τις παρακάτω συμβουλές ομορφιάς.

Περιποίηση

Η χρήση προϊόντων, όπως conditioner και μάσκες μαλλιών, που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της τρίχας, θεωρείται αναγκαία ώστε τα μαλλιά να διατηρούνται ενυδατωμένα και να είναι πιο δυνατά και φυσικά πυκνά.

Εξαιρετική προσθήκη στη ρουτίνα περιποίησης των μαλλιών, αποτελεί επίσης ένα τονωτικό λάδι, με το οποίο μπορείτε να κάνετε τακτικό μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής ώστε να ενεργοποιηθεί η μικροκυκλοφορία και έτσι να αυξηθεί ο όγκος στα άτονα μαλλιά.

Styling

Σε στεγνή ρίζα απλώστε προϊόντα σε μορφή πούδρας για ματ όψη, που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τον όγκο και ολοκληρώστε το look με ένα ενυδατικό έλαιο στις άκρες.

Touch ups

Για την 2η ή την 3η μέρα που ο όγκος στις ρίζες θα έχει μειωθεί αισθητικά και η λιπαρότητα θα έχει πάρει τα ηνία, ένα ξηρό σαμπουάν μπορεί να αποβεί σωτήριο, καθώς θα φρεσκάρει τα μαλλιά και θα τονώσει τη φυσική τους κίνηση.

Bonus tips

-Οι πολύ μακριές κουπ δεν κολακεύουν τα λεπτά, άτονα μαλλιά. Ιδανική επιλογή είναι τα κουρέματα μέχρι το ύψος των ώμων που συνήθως χαρακτηρίζονται από περισσότερο όγκο. Το έντονο φιλάρισμα και οι φράντζες θα πρέπει να αποφεύγονται.

-Περιορίστε την ποσότητα των προϊόντων που χρησιμοποιείτε προκειμένου να μην "βαραίνουν" τα μαλλιά.

-Η χωρίστρα στο πλάι χαρίζει περισσότερο όγκο από εκείνη στη μέση. Επειδή τα μαλλιά "συνηθίζουν" και τείνουν να χάνουν τον όγκο τους, ανά μερικούς μήνες, αλλάξτε πλευρά στη χωρίστρα σας.