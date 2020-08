Unshaved | Η αντισυμβατική αμφισβήτηση των στερεότυπων περί ομορφιάς

Φαντάζει απίθανο, κι όμως μέχρι και 100 χρόνια πριν η αποτρίχωση δεν αποτελούσε μέρος της καθημερινής ρουτίνας περιποίησης των γυναικών. Στο δυτικό κόσμο όλα άλλαξαν όταν το 1915 το αμερικάνικο Harper's Bazaar στο τεύχος Μαΐου συμπεριέλαβε μια διαφήμιση που χαρακτήριζε αναγκαίες τις ξυρισμένες μασχάλες όταν μια γυναίκα επιθυμεί να φορέσει κάποιο αμάνικο ρούχο. Από τότε και καθώς τα ρούχα γίνονταν ολοένα και πιο αποκαλυπτικά, η αποτρίχωση μπήκε για τα καλά στη ζωή των γυναικών.

Σταδιακά το τοπίο άλλαξε και η αποτρίχωση από επιλογή της εκάστοτε γυναίκας μετατράπηκε σε default mode. Δεν ήταν οι λίγες οι γυναίκες που είδαν το ξυράφι σαν μέσο καταπίεσης και αποφάσισαν να αντισταθούν, αμφισβητώντας τα καθιερωμένα πρότυπα ομορφιάς.

Αμφισβήτηση των στερεότυπων περί ομορφιάς

Τη χρυσή εποχή του Παλιού Hollywood, η Sophia Lauren επαναπροσδιόρισε την έννοια της ομορφιάς επιδεικνύοντας τις φυσικές μασχάλες της κάτω από το halter φόρεμά της. Την ίδια εικόνα της αντισυμβατικής ομορφιάς έδειχνε και η Madonna τη δεκαετία του 1980. Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά, τον Απρίλιο του 1998 στην πρεμιέρα της ταινίας Notting Hill, η newcomer Julia Roberts είχε ένα "ατύχημα", το οποίο έμελλε να μείνει στην ιστορία: Φορώντας μια αστραφτερή κόκκινη τουαλέτα, η ηθοποιός σήκωσε το χέρι της για να χαιρετίσει τους θαυμαστές της, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά μια πιο relatable εκδοχή της, αυτή του girl next door, που αφήνει τις μασχάλες του αξύριστες. Το παράδειγμά της, θέλοντας και μη, μιμήθηκαν και άλλες stars τη δεκαετία που ακολούθησε, ανάμεσά τους η Britney Spears και η Drew Barrymore.

Online Ακτιβισμός

H "επανάσταση" συνεχίστηκε με την Κινέζα ακτιβίστρια για τα δικαιώματα της γυναίκας και την ισότητα των δύο φίλων, Xiao Meili, να καλεί -με μεγάλη επιτυχία- τους θηλυκούς χρήστες της πλατφόρμας weibo -το twitter της Κίνας- να ανεβάσουν δικές τους φωτογραφίες με αξύριστες μασχάλες. "Θέλω με αυτόν το διαγωνισμό να πυροδοτήσω μία συζήτηση για την καθιερωμένη γυναίκεια ομορφιά", δήλωσε στον Guardian η 26χρονη. "Θέλω να θίξω το θέμα ότι το γυναικείο σώμα ανήκει στην ίδια την γυναίκα και θα πρέπει η ίδια να αποφασίζει για το πώς θα είναι και όχι τα κοινωνικά standards. Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αλλάξει η αντίληψη ότι το να έχει η γυναίκα τρίχες στο σώμα της είναι κάτι λάθος και δεν θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το απολίτιστο και το βρώμικο".

Όταν το απόλυτο sex symbol γίνεται "θνητό"

Μία από τις πιο πρόσφατες προσπάθειες επαναπροσδιορισμού της συζήτησης περί θηλυκότητας ήρθε από την Emily Ratajkowski, με αφορμή τη φωτογράφισή της για το αμερικάνικο Harper's Bazaar. "Αν αποφασίσω να ξυρίσω τις μασχάλες μου ή να αφήσω τρίχες, αυτό εξαρτάται από εμένα. Για μένα, η τριχοφυΐα του σώματος είναι άλλη μια ευκαιρία για τις γυναίκες να εξασκούν το δικαίωμά τους στην επιλογή - μια επιλογή βασισμένη στο πώς θέλουν να νιώθουν και την σχέση τους με το να έχουν ή όχι, τρίχες. Γενικά μου αρέσει να ξυρίζομαι, αλλά μερικές φορές με το να αφήνω τις τρίχες μου να μεγαλώσουν, νιώθω σέξι", γράφει. "Και δεν υπάρχει σωστή απάντηση, ούτε επιλογή που να με κάνει περισσότερο ή λιγότερο φεμινίστρια, ή ακόμη και "κακή φεμινίστρια", για να δανειστώ τα λόγια της [συγγραφέα] Roxane Gay", συνεχίζει. "Εφόσον πρόκειται για επιλογή μου, τότε είναι η σωστή. Στην τελική, η ταυτότητα και η σεξουαλικότητα ενός ατόμου εξαρτάται από τον ίδιο και κανέναν άλλον", προσθέτει.

Συμπερασματικά, δανειζόμενοι τα λόγια της Emrata, το πιο σημαντικό είναι να "δίνεται στις γυναίκες η ευκαιρία να είναι ό, τι θέλουν και όσο πιο πολύπλευρες μπορούν". Αυτό σημαίνει ότι κάθε γυναίκα εν έτει 2020 θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να κάνει τις δικές της επιλογές, τόσο στον τρόπο που ντύνεται και βάφεται, όσο και στον τρόπο με τον οποίο περιποιείται τον εαυτό της, όποια και να είναι τα πρότυπα ομορφιάς που επιβάλλει η κοινωνία. "Do your thing ladies, whatever it might be".

Ακολουθούν 10 διάσημες celebrities που αμφισβήτησαν τα στερεότυπα περί ομορφιάς αφήνοντας αξύριστες τις μασχάλες τους: