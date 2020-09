Ο ορός προσώπου που λατρεύεται από τους celebrities εξελίσσεται

Τα προϊόντα περιποίησης προσώπου του οίκου La Mer κοσμούν το μπουντουάρ κάθε A-list celebrity του Hollywood, χάρη στις σπουδαίες ευεργετικές ιδιότητες του εμβληματικού Miracle Broth™ που βρίσκεται στην καρδιά τους.

Ένα από τα πιο δημοφιλή, ο ορός The Concentrate, εξελίσσεται και παρουσιάζεται εκ νέου με μια μοναδική σύνθεση εμπλουτισμένη με την πλέον συμπυκνωμένη μορφή του ευεργετικού ελιξιρίου Miracle BrothTM. Ο πολυτελής αυτός ορός, που ενδυναμώνει το φράγμα της επιδερμίδας, εξελίσσεται, και χαρίζει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση προσφέροντας τα διπλάσια οφέλη στην ενίσχυσης της επιδερμίδας, διατηρώντας πάντα την ίδια πολυτελή, βελούδινη υφή του. Η επιδερμίδα αναδύεται πιο σφριγηλή, πιο ανθεκτική και αισθητά ανακουφισμένη.

Η βραβευμένη ηθοποιός του Hollywood, Siena Miller, χαρακτηριστικά αναφέρει: "Αυτό που πάντα μου άρεσε για το The Concentrate είναι η άμεση καταπραϋντική αίσθηση που προσφέρει στο δέρμα μου. Το ΝΕΟ The Concentrate έχει την ίδια βελούδινη υφή, αλλά τώρα εμπεριέχοντας ενισχυμένη δόση Lime Tea με αντιοξειδωτικά, που βοηθούν στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών, παρέχει ακόμη περισσότερη προστασία. Χρησιμοποιώ το The Concentrate κυρίως το πρωί, πριν εφαρμόσω άλλα προϊόντα, ακόμη και την ενυδατική μου κρέμα. Γνωρίζοντας ότι είναι κάτω από τα υπόλοιπα προϊόντα που χρησιμοποιώ, ενισχύοντας το φυσικό φράγμα της επιδερμίδας μου και κάνοντάς την πιο ανθεκτική, μου εμπνέει τρομερή εμπιστοσύνη! Μπορώ να βγαίνω σχεδόν χωρίς καθόλου μακιγιάζ, ή αν δουλεύω, μπορώ να καθίσω αναπαυτικά στην καρέκλα του μακιγιάζ μου και να αφήσω τους make-up artists να κάνουν τη δουλειά τους ανενόχλητοι, γνωρίζοντας πάντα ότι η επιδερμίδα μου είναι προστατευμένη."

Η νέα σύνθεση

Το The Concentrate λειτουργεί σαν "υγρός φραγμός" που εμποδίζει επιβλαβείς ερεθισμούς, ενώ ταυτόχρονα βοηθά την επιδερμίδα να ανακτήσει τη φυσική της προστασία και να ενισχυθεί έναντι των περιβαλλοντικών παραγόντων που την κάνουν όλο και πιο εύθραυστη με το πέρασμα του χρόνου.

Περιέχει μια υπερσυμπυκνωμένη σύνθεση του θαυματουργού Miracle Broth, ο οποίος βοηθά στην επιβράδυνση της εμφάνισης ορατών σημαδιών φλεγμονής και ενεργοποιεί τη φυσική επούλωσή τους. Στη λίστα των συστατικών του απαντάται επίσης το θαλάσσιο ένζυμο σταθεροποίησης Stebilizing Ferment, το οποίο καταπραΰνει ορατά, ενώ παράλληλα σταθεροποιεί την ευαίσθητη επιδερμίδα, αναδεικνύοντας την πιο υγιή όψη της. Το αποκλειστικό αντιοξειδωτικό συστατικό Lime Tea Concentrate από την άλλη βοηθά στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών για την προστασία της επιδερμίδας από στρεσογόνους παράγοντες, όπως η ρύπανση.

Ένα θαύμα με πολλές χρήσεις

-Μπορεί να εφαρμοστεί πάνω από τον ορό και κάτω από την ενυδατική κρέμα La Mer για την προστασία και την αναδόμηση του φυσικού φράγματος της επιδερμίδας.

-Ιδανική είναι και η εφαρμογή του πριν το σκι ή μετά την έκθεση στον ήλιο για να καταπραΰνετε αισθητά και να προστατεύσετε την επιδερμίδα από την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες.

-Μπορεί να εφαρμοσθεί και κάτω από το Soft Fluid Long Wear Foundation SPF 20 της La Mer ως primer για μια απαλή αίσθηση και αψεγάδιαστο αποτέλεσμα.