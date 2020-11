Perfect | Η κόρη της Kate Moss είναι το πρόσωπο του νέου αρώματος του οίκου Marc Jacobs

Introducing our new fragrance, PERFECT MARC JACOBS. Celebrating individuality, self-love and being #PerfectAsIAm. Shop now exclusively on marcjacobs.com. #MJPerfect Film by Juergen Teller Creative direction & styling by @KEGrand Casting by @Bitton at @EstablishmentNY Hair by @GaryGillHair Makeup by @Diane.Kendal Nails by @NailsByMei Starring @AaronWhitty, @AkonChangkou, @AlienOfArtists, @Andrea.Carrazco, @AskMocha, @BrvceAnderson, @DarkSkin_Tosin, @Dasha_Shevik, @DelilahKoch, @DianeChiuu, @IAmModelEJ, @IsoldHalldorudottir, @JaneyLyu, @JaneKovich, @LexPFromTheVill @PixieChola, @LilaMoss, @Maddie.Whitley, @Margo.Whitley, @Mioko_Thanzuiyue, @MsAlekWek, @NailsByMei, @NatRenelle, @NathaliTurner, @PaleFaceArielle, @Parie_Antoinette, @PreciousLeeXoXo, @PrettyBoyRyu, @Shiyi.Wang, @SknnieMinnie, @StellaJones, @TaiilorMade, @TiaraRKelly, @VaughanElizabeth and @Yananay1 Filmed on October 5-7, 2019 in New York City.

A post shared by Marc Jacobs Fragrances (@marcjacobsfragrances) on Jul 15, 2020 at 8:04am PDT