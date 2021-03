Η Ana de Armas είναι το νέο πρόσωπο της Estée Lauder

To 2021 φαίνεται πως θα είναι η χρονιά της Ana de Armas. Η Κουβανή ηθοποιός θεωρείται ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά στο Hollywood αυτήν τη στιγμή, έχοντας στο βιογραφικό της σπουδαίους ρόλους, όπως εκείνον στη νέα ταινία James Bond, No Time to Die, αλλά και εκείνον της Marilyn Monroe στην επερχόμενη ταινία του Netflix, Blonde. Τώρα ανέλαβε το μεγαλύτερο beauty ρόλο της μέχρι στιγμής, ως το νέο πρόσωπο της Εstée Lauder.

Η Ana προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα λίστα των global ambassadors της Estée Lauder, η οποία περιλαμβάνει τις Anok Yai, Bianca Brandolini D’Adda, Carolyn Murphy, Diana Penty, Grace Elizabeth, Karlie Kloss και Yang Mi. Η πρώτη της καμπάνια για τη μάρκα, θα είναι για ένα νέο άρωμα που θα κυκλοφορήσει τέλος Μαρτίου του 2021.



"Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την Ana στην Estée Lauder", δήλωσε ο Stéphane de La Faverie, Group President του ομίλου Estée Lauder Companies & Global Brand President, των μαρκών Estée Lauder και AERIN. "Το ταλέντο της, η ζεστασιά και η ομορφιά της θα φέρουν μία νέα δυναμική στη μάρκα", προσθέτει.

"Καθώς μεγάλωνα στην Κούβα, θαύμαζα και συνδεόμουν πραγματικά με την ιστορία της ίδιας της Estée Lauder. Κατανοούσε ότι έπρεπε να δουλέψεις σκληρά, για να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Οτιδήποτε έκανε, ήταν έμπνευση για εμένα και συνεχίζω να εμπνέομαι από αυτά, μέχρι και σήμερα", λέει η Ana de Armas.