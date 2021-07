Sarah Jessica Parker | To beauty tool που έχει πάντα μαζί της στα γυρίσματα του SATC Reboot

Οι τελευταίες μέρες είναι πραγματικά συναρπαστικές για τους fans του Sex and the City, καθώς στο φως της δημοσιότητας βγήκαν οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του reboot, ενώ οι πρωταγωνίστριες δεν σταματούν να δίνου στους ακόλουθούς τους στα social media μια γεύση από όσα συμβαίνουν στα backstage .

And Just Like That… η Sarah Jessica Parker μοιράστηκε με τους θαυμαστές της το περιεχόμενο της τσάντα που παίρνει μαζί της στα γυρίσματα, αποκαλύπτοντας ένα από τα αγαπημένα της skincare tools, το οποίο δεν αποχωρίζεται ποτέ. "Πράγματα. Must haves. Τι έχω στην tote bag που έχω μαζί μου στο trailer και το καμαρίνι μου. Σε προετοιμασία για την πρώτη μέρα γυρισμάτων", έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που ανέβασε στο Instagram.

Ice Massage On The Go

Ανάμεσα στη μυριάδα προϊόντων που ξεχειλίζουν από την τσάντα της, διακρίνεται ένα ηχείο Beats by Dre speaker, τρία διαφορετικά βιβλία ("αρκετά για να μου κρατήσουν συντροφιά στα επεισόδια 101-103”, έγραψε), granola, snacks και το Cooling Facial Globe του brand Sundree.

Η εξαιρετικά οικονομική παγωμένη αυτή σφαίρα χρησιμοποιείται για τη μείωση της φλεγμονής, της ερυθρότητας και του οιδήματος, αλλά και για τον περιορισμό της έντονης όψης των πόρων. Επιπρόσθετα, ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος, γεγονός που ενισχύει τη λάμψη της επιδερμίδας.

Προτείνεται η αποθήκευσή του στο ψυγείο για μια έξτρα δόση δροσιάς το πρωί, ενώ ενδείκνυται η εφαρμογή μιας ενυδατικής κρέμας ή ορού μετά τη χρήση του. Είναι επίσης εξαιρετικό και για μασάζ στην περιοχή των ματιών, μετά την εφαρμογή των eye patches. Με άλλα λόγια είναι η mess free εκδοχή του ice face bath, που λατρεύουν πολλές celebrities, όπως η Kate Moss και η Bella Hadid.

Η ίδια η SJP πάντως αποκάλυψε πως το έχει πάντα μαζί της στα καμαρίνια και πιο συγκεκριμένα το δίνει στην makeup artist της, Elaine Offers Woulard, για να κάνει μασάζ στο πρόσωπό της πριν το μακιγιάζ. "Είναι εξαιρετικό πριν από το μακιγιάζ νωρίς το πρωί!", απάντησε στα σχόλια του post η Woulard.