5 πολυτελείς μάσκες προσώπου με άργιλο για καθαρή και φρέσκια επιδερμίδα

All About Clean 2 in 1 Charcoal Mask & Scrub, Clinique

Η All About Clean 2 in 1 Charcoal Mask & Scrub διαθέτει σύνθεση 2 σε 1 με άνθρακα από μπαμπού και άργιλο καολίνης και προσφέρει ένα ισχυρό, αποτοξινωτικό καθαρισμό για λαμπερή επιδερμίδα. Αφήνει την επιδερμίδα καθαρή, λαμπερή και απαλή.