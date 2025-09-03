Σύγχρονη Αισθητική Ρινοπλαστική | Οι αρχές μιας επιτυχημένης αισθητικής ρινοπλαστικής

H ρινοπλαστική συνδυάζει την αισθητική βελτίωση με την άψογη λειτουργία της μύτης και απαιτεί συνδυασμό τεχνικών από εξαιρετικά έμπειρο χειρουργό, που είναι εξοικειωμένος με τις νέες τεχνικές και τις συνδυάζει κατά περίπτωση, αυξάνοντας έτσι κατακόρυφα την επιτυχία της επέμβασης. Ακολουθούν οι αρχές της επιτυχημένης επέμβασης, για την καλύτερη ενημέρωσή σας.



Αισθητική ανάλυση της μύτης

Για μια επιτυχημένη ρινοπλαστική, απαιτείται εκτίμηση της ποιότητας και του πάχους της επιδερμίδας, καθώς θα καλύψει το νέο σχήμα της μύτης. Η συμμετρία της μύτης και του προσώπου στην ανφάς λήψη είναι σημαντικός παράγοντας για τον σχεδιασμό και την επιτυχία της επέμβασης. Το πρόσωπο διαχωρίζεται σε οριζόντια τριτημόρια και ελέγχουμε ποιο τμήμα αυτής είναι λοξό και ποια η σχέση της βάσης της μύτης και του άνω χείλους. Η ισορροπία στο πρόσωπο μετά από ρινοπλαστική επιτυγχάνεται όταν η μύτη ταιριάζει με όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά.



Το σχήμα της μύτης



Το πλάτος της μύτης οφείλει να είναι φυσικό. Το μέσο τμήμα της μύτης έχει πλάτος ίσο περίπου με το 80% του πλάτους της βάσης της μύτης. Η κορυφή της μύτης από την άλλη πρέπει να είναι σωστά ανασηκωμένη με μετρημένες αποστάσεις άνω χείλους και γωνιών. Η υπερβολική λέπτυνση των ρουθουνιών προκαλεί την ανασήκωσή τους και άσχημα αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα.



Ο σχηματισμός του προφίλ

Το σχήμα της ράχης στο οστέινο τμήμα είναι φυσικό όταν έχει απόσταση από το επίπεδο των ζυγωματικών. Η προβολή και η στροφή της κορυφής διαφέρουν στον σχεδιασμό τους σε ανδρικό ή γυναικείο πρόσωπο. Η αφαίρεση των οστών σε συνδυασμό με την υψηλή κορυφή μύτης έχει ως αποτέλεσμα τις κακές αναλογίες προσώπου.



Η προβολή στο πιγούνι

Ένα υποπλαστικό πιγούνι δίνει την ψευδαίσθηση μιας μεγάλης μύτης και το αντίστροφο. Η σωστά μελετημένη ρινοπλαστική μπορεί να κρύψει τις ατέλειες στο πιγούνι, μέχρι όμως ενός ορισμένου σημείου. Στην περίπτωση ενός σοβαρά υποπλαστικού πιγουνιού η προσθήκη ενός ενθέματος σιλικόνης προσφέρει μια αποτελεσματική λύση.



Διάπλαση-στένεμα κορυφής

Η λέπτυνση ακρορρινίου είναι βασικός στόχος της αισθητικής ρινοπλαστικής. Συνήθως απαιτείται μείωση του όγκου των χόνδρων, επαναπροσδιορισμός των χόνδρων, μοσχεύματα κορυφής, λέπτυνση των μαλακών ιστών.

Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες τη δρα Αργυρώ Κυπραίου, διευθύντρια ΩΡΛ European and International Board Certified Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής Προσώπου Νοσοκομείου "Μητέρα" του ομίλου Υγεία (faceanatomy.gr).