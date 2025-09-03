Follow us

Search

Σύγχρονη Αισθητική Ρινοπλαστική | Οι αρχές μιας επιτυχημένης αισθητικής ρινοπλαστικής

Ενημερωθείτε για τις αρχές που πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί ο έμπειρος χειρουργός, ώστε να είναι επιτυχημένη η αισθητική ρινοπλαστική επέμβαση της μύτης.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
03-09-2025
iStock

H ρινοπλαστική συνδυάζει την αισθητική βελτίωση με την άψογη λειτουργία της μύτης και απαιτεί συνδυασμό τεχνικών από εξαιρετικά έμπειρο χειρουργό, που είναι εξοικειωμένος με τις νέες τεχνικές και τις συνδυάζει κατά περίπτωση, αυξάνοντας έτσι κατακόρυφα την επιτυχία της επέμβασης. Ακολουθούν οι αρχές της επιτυχημένης επέμβασης, για την καλύτερη ενημέρωσή σας.

 Αισθητική ανάλυση της μύτης

Για μια επιτυχημένη ρινοπλαστική, απαιτείται εκτίμηση της ποιότητας και του πάχους της επιδερμίδας, καθώς θα καλύψει το νέο σχήμα της μύτης. Η συμμετρία της μύτης και του προσώπου στην ανφάς λήψη είναι σημαντικός παράγοντας για τον σχεδιασμό και την επιτυχία της επέμβασης. Το πρόσωπο διαχωρίζεται σε οριζόντια τριτημόρια και ελέγχουμε ποιο τμήμα αυτής είναι λοξό και ποια η σχέση της βάσης της μύτης και του άνω χείλους. Η ισορροπία στο πρόσωπο μετά από ρινοπλαστική επιτυγχάνεται όταν η μύτη ταιριάζει με όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά.

Το σχήμα της μύτης

Το πλάτος της μύτης οφείλει να είναι φυσικό. Το μέσο τμήμα της μύτης έχει πλάτος ίσο περίπου με το 80% του πλάτους της βάσης της μύτης. Η κορυφή της μύτης από την άλλη πρέπει να είναι σωστά ανασηκωμένη με μετρημένες αποστάσεις άνω χείλους και γωνιών. Η υπερβολική λέπτυνση των ρουθουνιών προκαλεί την ανασήκωσή τους και άσχημα αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα.

Ο σχηματισμός του προφίλ

Το σχήμα της ράχης στο οστέινο τμήμα είναι φυσικό όταν έχει απόσταση από το επίπεδο των ζυγωματικών. Η προβολή και η στροφή της κορυφής διαφέρουν στον σχεδιασμό τους σε ανδρικό ή γυναικείο πρόσωπο. Η αφαίρεση των οστών σε συνδυασμό με την υψηλή κορυφή μύτης έχει ως αποτέλεσμα τις κακές αναλογίες προσώπου.

Η προβολή στο πιγούνι

Ένα υποπλαστικό πιγούνι δίνει την ψευδαίσθηση μιας μεγάλης μύτης και το αντίστροφο. Η σωστά μελετημένη ρινοπλαστική μπορεί να κρύψει τις ατέλειες στο πιγούνι, μέχρι όμως ενός ορισμένου σημείου. Στην περίπτωση ενός σοβαρά υποπλαστικού πιγουνιού η προσθήκη ενός ενθέματος σιλικόνης προσφέρει μια αποτελεσματική λύση.

Διάπλαση-στένεμα κορυφής

Η λέπτυνση ακρορρινίου είναι βασικός στόχος της αισθητικής ρινοπλαστικής. Συνήθως απαιτείται μείωση του όγκου των χόνδρων, επαναπροσδιορισμός των χόνδρων, μοσχεύματα κορυφής, λέπτυνση των μαλακών ιστών.

Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες τη δρα Αργυρώ Κυπραίου, διευθύντρια ΩΡΛ European and International Board Certified Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής Προσώπου Νοσοκομείου "Μητέρα" του ομίλου Υγεία (faceanatomy.gr).

Tags

Latest

The Cut | Ο οίκος Penhaligon’s παρουσιάζει το νέο του Eau de Parfum
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

The Cut | Ο οίκος Penhaligon’s παρουσιάζει το νέο του Eau de Parfum

Σύγχρονη Αισθητική Ρινοπλαστική | Οι αρχές μιας επιτυχημένης αισθητικής ρινοπλαστικής
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Σύγχρονη Αισθητική Ρινοπλαστική | Οι αρχές μιας επιτυχημένης αισθητικής ρινοπλαστικής

Η Μeghan Markle γιορτάζει τα γενέθλια της μητέρας της με το πιο αναπάντεχο βίντεο
NEWS

Η Μeghan Markle γιορτάζει τα γενέθλια της μητέρας της με το πιο αναπάντεχο βίντεο

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Smooth Operator | 5 οροί με AHAs και BHAs που θα ανανεώσουν την υφή και θα ξυπνήσουν τη λάμψη στην επιδερμίδα σας
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Smooth Operator | 5 οροί με AHAs και BHAs που θα ανανεώσουν την υφή και θα ξυπνήσουν τη λάμψη στην επιδερμίδα σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Marc Jacobs | Η νέα εκκεντρική μεφάνιση στο κόκκινο χαλί του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
RED CARPET

Marc Jacobs | Η νέα εκκεντρική μεφάνιση στο κόκκινο χαλί του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Simone Ashley | Επισημοποίησε τη νέα σχέση με τον κροίσο σύντροφό της, στο US Open
NEWS

Simone Ashley | Επισημοποίησε τη νέα σχέση με τον κροίσο σύντροφό της, στο US Open

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Jazmin Grace Grimaldi | Η σημαντική αλλαγή στη ζωή της θετής κόρης του Αλβέρτου του Μονακό
NEWS

Jazmin Grace Grimaldi | Η σημαντική αλλαγή στη ζωή της θετής κόρης του Αλβέρτου του Μονακό

Επιστροφή στο γραφείο | 5 ιδέες για κομψά looks
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Επιστροφή στο γραφείο | 5 ιδέες για κομψά looks

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Diana | Tο γούρι που ζήτησε να κεντήσουν στο νυφικό της και κανείς δεν το είχε προσέξει μέχρι σήμερα
NEWS

Diana | Tο γούρι που ζήτησε να κεντήσουν στο νυφικό της και κανείς δεν το είχε προσέξει μέχρι σήμερα

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Best of Network

Φρίκη στα Πατήσια: Νεκρή γυναίκα που γέννησε μόνη της μέσα σε διαμέρισμα - Νεκρό και το νεογνό [βίντεο]

Φρίκη στα Πατήσια: Νεκρή γυναίκα που γέννησε μόνη της μέσα σε διαμέρισμα - Νεκρό και το νεογνό [βίντεο]

Έρευνα Πανεπιστημίου Cambridge: Ο εμβολιασμός για Covid μείωσε τις καρδιαγγειακές παθήσεις

Έρευνα Πανεπιστημίου Cambridge: Ο εμβολιασμός για Covid μείωσε τις καρδιαγγειακές παθήσεις

Η νέα φουρνιά των αθηναϊκών μπαρ

Η νέα φουρνιά των αθηναϊκών μπαρ

Το φυσικό beauty elixir που ρυθμίζει τη λιπαρότητα χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα

Το φυσικό beauty elixir που ρυθμίζει τη λιπαρότητα χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα

Αλεξάνδρα Νίκα | Οι 3 τάσεις στο μακιγιάζ που ακολουθεί πιστά–και πώς να τις αντιγράψεις

Αλεξάνδρα Νίκα | Οι 3 τάσεις στο μακιγιάζ που ακολουθεί πιστά–και πώς να τις αντιγράψεις

6 τυριά που κρατάνε σταθερά τα επίπεδα σακχάρου

6 τυριά που κρατάνε σταθερά τα επίπεδα σακχάρου

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Βασίλισσα Maxima της Ολλανδίας | Με πολυτελές βραχιόλι-μάτι σε design της Μαριάννας Γουλανδρή

Βασίλισσα Maxima της Ολλανδίας | Με πολυτελές βραχιόλι-μάτι σε design της Μαριάννας Γουλανδρή

Το νέο εντυπωσιακό coupe της Audi είναι έτοιμο για παραγωγή-όλα τα στοιχεία

Το νέο εντυπωσιακό coupe της Audi είναι έτοιμο για παραγωγή-όλα τα στοιχεία