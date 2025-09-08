Κολλαγόνο | Οι καλύτερες συμβουλές για να το διατηρήσετε

Από τα 20 σου έτη και μετά η επιφάνεια της επιδερμίδας σου αρχίζει να χάνει περίπου 1% κολλαγόνο κάθε χρόνο, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται ανά δεκαετία. Έτσι, με γρήγορους υπολογισμούς, αντιλαμβάνεσαι πόσο πολύτιμο είναι το κολλαγόνο για τη διατήρηση της σφριγηλής εμφάνισης και την ελαστικότητα της επιδερμίδας σου και την υγιή εικόνα των μαλλιών και των νυχιών σου, αλλά και πόσο εύκολα μειώνεται το απαραίτητο αυτό δομικό υλικό της επιδερμίδας.

Η ηλιακή ακτινοβολία, η ατμοσφαιρική ρύπανση, το κάπνισμα και η χαμηλή σε πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά συστατικά διατροφή είναι οι κύριες αιτίες που διασπούν το κολλαγόνο.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ Τα προϊόντα περιποίησης με κολλαγόνο ενισχύουν τα επίπεδα ενυδάτωσης της επιδερμίδας, ενώ προστατεύουν τον επιδερμικό φραγμό. Όμως, επειδή το κολλαγόνο είναι ένα αρκετά μεγάλο σε μέγεθος μόριο και δεν μπορεί εύκολα να εισχωρήσει στην επιδερμίδα, πρέπει να επιλέξεις συγκεκριμένα προϊόντα για να προσφέρουν τη μέγιστη απόδοση. Η αποτελεσματικότητα των καλλυντικών που διεγείρουν την παραγωγή του φυσικού κολλαγόνου δεν είναι εξακριβωμένη, γι’ αυτό αναζήτησε προϊόντα που προστατεύουν τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα κολλαγόνου της επιδερμίδας σου και όχι τα προϊόντα που υποστηρίζουν ότι προσφέρουν νέο κολλαγόνο μέσω της τοπικής τους εφαρμογής. Η πρόληψη της διάσπασης του κολλαγόνου είναι το μυστικό για τη διατήρηση της νεανικής σου εμφάνισης.

