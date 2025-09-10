Follow us

Autumn Nails | Οι χρωματικές τάσεις που θα επικρατήσουν στο μανικιούρ του φθινοπώρου

Τα χρώματα που ορίζουν οι τάσεις της μόδας στο μανικιούρ του φθινοπώρου.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 10-09-2025
Mireya Acierto/Getty Images/Ideal Image

Οι αποχρώσεις στο μανικιούρ που μπαίνουν στην καθημερινότητά μας για τους φθινοπωρινούς μήνες είναι λίγο πολύ παρόμοιες κάθε νέα χρονιά που ξεκινά, μιας που η παλέτα του ξεκινήματος της επαγγελματικής σεζόν για τις περισσότερες από εμάς εμπνέεται κυρίως από τα cozy vibes που επικρατούν όπως και τα χρώματα της φύσης. Χρώματα όπως αυτά της καραμέλας, της κολοκύθας και των μούρων, μπαίνουν δυναμικά στη ζωή μας και ανανεώνουν την εικόνα των άκρων μας για κομψές εμφανίσεις.

Φυσικά, κάθε νέα σεζόν που ξεκινά, οι τάσεις της μόδας δίνουν τον χώρο και σε πιο απρόσμενες χρωματικές επιλογές ώστε αυτές να επικρατήσουν στις επιλογές των πιο τολμηρών και στιλάτων γυναικών.

Εμείς συγκεντρώσαμε τα χρώματα που προβλέπεται να επικρατήσουν στις τάσεις για τα μανικιούρ του φθινοπώρου και που αξίζουν την προσοχή σας, ώστε να τα δείξετε στη nail artist σας στο επόμενο ραντεβού σας για ανανέωση.

Sheer blush

Το καλοκαίρι που μας πέρασε επικράτησαν για τα καλά οι διάφανες επιλογές στο μανικιούρ, με τα jelly φινιρίσματα να κλέβουν την προσοχή όλων των fashionistas χάρη στο sophisticated αποτέλεσμα που χαρίζουν. Για το φθινόπωρο, η συγκεκριμένη τάση παραμένει δυναμικά στο moodboard μας, χαρίζοντας μια εύκολη επιλογή για την καθημερινότητα του γραφείου, αλλά και για περιστάσεις όπως μια βάπτιση.

Active Glow
Active Glow στην απόχρωση Active Glow Grape, Manicurist (Sephora.gr)

Deep Navy

Απρόσμενο μα και τόσο κομψό, το βαθύ navy κατακτά έδαφος και έρχεται να μας χαρίσει μια νότα μυστηρίου με τον πιο ανεπιτήδευτο τρόπο. Τόσο στις ματ, όσο και στις ιριδίζουσες εκδοχές του.

Erre Due
Exclusive Nail Lacquer στην απόχρωση 256 North Star, Erre Due
 

Off-white

Το ζεστό και ταιριαστό σε όλες τις επιδερμίδες off-white λειτουργεί ως το απαραίτητο λευκό T-shirt που υπάρχει σε κάθε γκαρνταρόμπα, προσφέροντας ευκολία στο styling της καθημερινότητας. Μια milky vanilla απόχρωση με ζεστούς υποτόνους είναι η πιο κομψή πρόταση που αξίζει να δοκιμάσετε.

Vernis Nail Polish with Gel Effect and Couture Color
Vernis Nail Polish with Gel Effect and Couture Color στην απόχρωση 108 Muguet, Dior

Dirty plum

Αφήστε στην άκρη το προβλέψιμο καφέ και επενδύστε σε ένα sexy plum βερνίκι, που προσφέρει μια χρωματική έκρηξη στην εμφάνισή σας, χωρίς να επισκιάζει τα υπόλοιπα στοιχεία της. Πρόκειται άλλωστε για μια γήινη απόχρωση, που συνδυάζεται πανεύκολα με τα items που θα επιλέγετε στα σύνολα της καθημερινότητάς σας.

New Power Pro Nail Lacquer
New Power Pro Nail Lacquer στην απόχρωση 28 Marsala, Kiko Milano 

Caramel

Το pumpkin pie season που μόλις ξεκινά μας καλεί να επιλέξουμε βερνίκια σε καραμελέ τόνους, που ανεβάζουν τη διάθεσή μας και προσιδιάζουν στα γλυκά που λατρεύουμε το φθινόπωρο.

ChevronIconChevronIconexpandIcon Δείτε παρόμοια Fall Collection Fall Collection ESSIE Fall Collection
Fall Collection στην απόχρωση On The Bright Cider 660, Essie

Μαύρο

Όχι για όλες τις γυναίκες, αλλά σίγουρα εξαιρετικά κομψό, το μαύρο εισβάλει στις τάσεις ως η dark επιλογή που θα αναβαθμίσει την εικόνα των άκρων μας, με νοσταλγικές αναφορές στα ’90s και την indie-sleaze era όταν και γιγαντώθηκε η δημοφιλία του.

Chanel
Le Vernis στην απόχρωση 161 Le Diable En Chanel, Chanel 


 

