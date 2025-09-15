Πέντε συμβουλές για να απαλλαγείτε από τις σκασμένες φτέρνες

Το καλοκαίρι είναι εκείνη η περίοδος του χρόνου που όσο συχνά κι αν επιμελούμαστε τα άκρα μας με pedicure και προϊόντα φροντίδας, το ενδεχόμενο να αποκτήσουμε σκασίματα και σκληρύνσεις στα πόδια μας γίνεται όλο και πιο μεγάλο, οδηγώντας τόσο σε αντιαισθητικό αποτέλεσμα όσο και σε πόνο που δυσχεραίνει την καθημερινότητά μας.

Όμως οι εν λόγω σκληρύνσεις μπορούν όχι απλά να αποφευχθούν με τη σωστή πρόληψη, αλλά και να φύγουν όταν έχουν ήδη αναπτυχθεί στα πέλματά μας, αρκεί να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στη συστηματική τους φροντίδα. Ακολουθούν μερικά χρήσιμα tips για να απαλλαγείς από τις σκασμένες φτέρνες και τις σκληρύνσεις.

Ενυδάτωσε τα πέλματά σου ευλαβικά

Η συστηματική ενυδάτωση των πελμάτων βοηθά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των σκληρύνσεων. Μετά το ντους ή το μπάνιο σου, φρόντισε να απλώνεις πάντα μια πλούσια ενυδατική κρέμα με κεραμίδια στα πόδια σου, η οποία θα ενισχύσει τον επιδερμικό φραγμό και θα σου χαρίσει απαλότητα. Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις βαζελίνη για τέλεια barrier δράση, αλλά και ένα ενυδατικό έλαιο πάνω από την κρέμα σου, που θα κλειδώσει την υγρασία στα πόδια σου για πολλές ώρες.

