Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες | Το πεντικιούρ της έχει την απόχρωση που κάθε fashionista επέλεξε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Το χρώμα που επέλεξε για το πεντικιούρ της η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες αξίζει την προσοχή σας αυτό το φθινόπωρο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 18-09-2025
Marc Piasecki/WireImage/Getty Images/Ideal Image

Στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης βρέθηκε πρόσφατα η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες, όπου και παρακολούθησε από κοντά επιδείξεις μόδας μερικών από τους πιο επιφανείς Αμερικανούς σχεδιαστές. Η ίδια έλαμψε όπως πάντα μέσα από τα σύγχρονα αλλά και με διαχρονικά στοιχεία looks που επέλεξε, με την προσοχή μας να στρέφεται ωστόσο σε μια beauty λεπτομέρεια της εμφάνισής της: το άκρως fashionable πεντικιούρ της, που όλες οι λάτρεις της μόδας φαίνεται πως επέλεξαν και εκείνες στις streetstyle εμφανίσεις τους στα πλαίσια της NYFW.

Πιο αναλυτικά, η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες είπε "ναι” σε μια dark απόχρωση στο πεντικιούρ της, με το μαύρο χρώμα αυτού να αποτελεί μια πρόταση στην οποία δεν την έχουμε συνηθίσει αλλά μας άρεσε πολύ πάνω της. Η ίδια το επέλεξε μάλιστα σε συνδυασμό με ένα λευκό ρομαντικό σύνολο αποτελούμενο από κιπούρ φούστα και πουκάμισο, ισορροπώντας έτσι τον chic χαρακτήρα του με μια πιο νεανική επιλογή.

Το μαύρο χρώμα στο πεντικιούρ, αλλά και στο μανικιούρ, αποτελεί μια από τις τάσεις που θα δούμε να κυριαρχεί αυτό το φθινόπωρο και τον χειμώνα, με τη συγκεκριμένη απόχρωση να ταιριάζει ιδιαιτέρως στους πιο κρύους μήνες του χρόνου.

Sexy, effortless και μια ιδανική απόχρωση για τις μέρες που φοράτε strappy sandals, το μαύρο πεντικιούρ ταιριάζει σε όλα τα στιλ και τις ηλικίες, προσφέροντας edge σε μια εμφάνιση αλλά και αναφορές από την αισθητική της δεκαετίας του '90, όταν και το πρωτοείδαμε να αποκτά δημοφιλία ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά subcultures. Μη διστάσετε λοιπόν να το δοκιμάσετε, ιδιαίτερα αν νιώθετε την ανάγκη να ξεφύγετε για λίγο από τα ρομαντικά nudes ή τις ζωηρές αποχρώσεις που κυριάρχησαν στις καλοκαιρινές σας επιλογές.

Το πεντικιούρ της Μαρίας Ολυμπίας Ντε Γκρες

