10 χρόνια νεότερη | Τα skincare tips της beauty editor για να ξεγελάσετε το χρόνο

Οι απαραίτητες συμβουλές της beauty editor για να δείχνετε πάντα φρέσκια, σαν να μην περνά ο χρόνος από πάνω σας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 19-09-2025
Edward Berthelot/Getty Images/Ideal Image

Όλες οι γυναίκες που απολαμβάνουν την περιποίηση της επιδερμίδας και της συνολικής τους εικόνας επενδύουν από νωρίς στη δημιουργία μιας ρουτίνας περιποίησης, την οποία θα μπορούν να ακολουθούν ευλαβικά στην καθημερινότητά τους. Κρέμες ημέρας και νύχτας, οροί που δρουν σε βάθος, αλλά και θεραπείες που πραγματοποιούνται ανά τακτά διαστήματα σε αισθητικούς και δερματολόγους, συμβάλλουν όλα μαζί για μια επιδερμίδα που λάμπει από φρεσκάδα και αψηφά το πέρασμα του χρόνου.

Ποια είναι όμως εκείνα τα skincare tips που ακολουθεί μια έμπειρη beauty editor και που κάνουν την πραγματική διαφορά στην επιδερμίδα μιας γυναίκας; Αυτά που ίσως εσείς δεν είχατε σκεφτεί μέχρι σήμερα και που αν μπουν στην καθημερινότητά σας, θα μπορέσουν να προσφέρουν ένα οπτικό αποτέλεσμα που θα σας κάνει να μοιάζετε έως και δέκα χρόνια νεότερη; Εμείς έχουμε τις απαντήσεις, γι' αυτό κρατήστε τις απαραίτητες σημειώσεις.

10 χρόνια νεότερη | Τα skincare tips της beauty editor για να ξεγελάσετε το χρόνο

Επενδύστε σε μια μάσκα LED

Η θεραπείες φωτός είναι εδώ και λίγα χρόνια διαθέσιμες ακόμα και σε συσκευές που μπορούμε να έχουμε στο σπίτι και να χρησιμοποιούμε καθημερινά, πριν από τον ύπνο. Στη μορφή μάσκας προσώπου, αυτές οι συσκευές διεγείρουν την κυτταρική ανανέωση, με τον τόνο και την υφή της επιδερμίδας να αναζωογονείται άμεσα με συστηματική χρήση.

Ανανεώστε τη μαξιλαροθήκη σας

Μια μεταξωτή ή σατέν μαξιλαροθήκη μπορεί να κάνει θαύματα ως προς τη μείωση των ρυτίδων στην επιδερμίδα του προσώπου, καθώς η τριβή από την επαφή του με το μαξιλάρι μειώνεται όπως και τα σημάδια που αυτή προκαλεί. Κάθε beauty editor που έχει κάνει το homework της έχει επενδύσει σε πολλές διαφορετικές μαξιλαροθήκες αυτού του είδους, οι οποίες καλό είναι να αλλάζονται ανά τρεις μέρες για την αποφυγή συσσώρευσης ακαθαρσιών και σκόνης από την ατμόσφαιρα.

Κάντε διπλό καθαρισμό όταν πρέπει

Τις μέρες που έχετε εφαρμόσει μακιγιάζ στην επιδερμίδα σας πέρα από τα προϊόντα περιποίησής της, αφαιρέστε το με διπλό καθαρισμό. Αυτός περιλαμβάνει τη χρήση ελαίου ή balm ντεμακιγιάζ, που αφαιρεί τα pigments αποτελεσματικά. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείστε έναν αφρό ή ένα απαλό τζελ καθαρισμού, που θα αφαιρέσει τα υπολείμματα λιπαρότητας από την επιδερμίδα σας. Τις μέρες που δεν έχετε εφαρμόσει μακιγιάζ, μπορείτε να κλείσετε την ημέρα σας με απλό καθαρισμό με αφρό ή τζελ.

Βάλτε τα χημικά απολεπιστικά στη ζωή σας

Η απολέπιση με προϊόντα που περιέχουν κόκκους τραυματίζει την επιδερμίδα και μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε εξάρσεις ακμής. Αντί για αυτήν, βάλτε στο εβδομαδιαίο σας πρόγραμμα την απολέπιση με χημικά συστατικά, όπως τα AHAs και τα BHAs ή το γαλακτικό οξύ, σε φόρμουλες με περιεκτικότητα που αντέχει η επιδερμίδα σας. Μία με δύο φορές την εβδομάδα και θα δείτε το δέρμα σας να λάμπει από υγεία σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τον χρόνο να γυρνά προς τα πίσω.

