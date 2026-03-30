Tamanu Oil | Το έλαιο που εξαφανίζει ραγάδες και σημάδια ακμής

Οι ειδικοί της φυσικής ομορφιάς ορκίζονται στις αναπλαστικές του ιδιότητες.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ 30-03-2026
Christian Vierig/Getty Images/Ideal Image

Αν το δέρμα σου έχει ταλαιπωρηθεί από αυξομειώσεις βάρους, ραγάδες εγκυμοσύνης ή παλιά σημάδια ακμής, πιθανότατα έχεις δοκιμάσει πολλά πράγματα προκειμένου να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τα - ομολογουμένως - ενοχλητικά θέματα. Ωστόσο υπάρχει ένα έλαιο, που λέγεται ότι είναι το μυστικό για την ανάπλαση και έρχεται από την Πολυνησία με ένα χαρακτηριστικό βαθύ πράσινο χρώμα. Το Tamanu Oil δεν είναι ένα απλό ενυδατικό λάδι. Είναι ένα ιατρικό βότανο (cicatrizant) που έχει τη μοναδική ικανότητα να διεγείρει την παραγωγή νέου ιστού, "σβήνοντας” τις ατέλειες.

Είναι πλούσιο σε λιπαρά οξέα και βοηθά στην παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, μειώνοντας το βάθος και το χρώμα των ραγάδων.

Επίσης όμως, είναι ιδανικό και για όσες βγάζουν σπυράκια στην πλάτη από τον ιδρώτα, καθώς σκοτώνει τα βακτήρια χωρίς να ξηραίνει το δέρμα.

Έχει έντονη, γήινη μυρωδιά, μυρίζει κάτι ανάμεσα σε καρύδι και μπαχαρικό, απόδειξη ότι είναι 100% φυσικό και, βάσει ερευνών, εξίσου δραστικό και αποτελεσματικό.

ΠΗΓΗ: Shape.gr 

