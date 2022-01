Your New Scent | Η νέα αρωματική υπογραφή σας

Από επάνω αριστερά και δεξιόστροφα: Aπό τη συλλογή Allegra άρωμα "Rock ’N’ Rome" και magnifying essence "Vanilla", Bvlgari. "Good Girl Gone Bad", Kilian. "Prodigieux Le Parfum", Nuxe (στα φαρμακεία). "Musc Noir For Her", Narciso Rodriguez. "My Way Intense", Giorgio Armani Beauty. "Trussardi Eau de Parfum", Trussardi. "La Vie Est Belle L’Eau de Parfum Blanche", Lancôme.