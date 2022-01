Brooke Shields | Η ρουτίνα των 5 βημάτων πίσω από τη νεανική επιδερμίδα της

Στο νέο επεισόδιο "Go to bed with me" του αμερικανικού Harper's Bazaar, αποκαλύπτει τις θεραπείες που έχει κάνει, ποιο προϊόν ομορφιάς θα έπαιρνε μαζί της σε ένα έρημο νησί και τις συμβουλές περιποίησης που της έδωσε η μητέρα της.