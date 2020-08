Go to Bed with Me | Η Rihanna αποκαλύπτει τη skincare ρουτίνα της

Στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς Go to Bed with Me του αμερικάνικου Harper's Bazaar, το cover girl του τεύχους Σεπτεμβρίου αναλύει τι περιλαμβάνει η βραδινή ρουτίνα περιποίησης που ακολουθεί ευλαβικά κάθε βράδυ, ενώ μιλά και για την έμπνευση πίσω από το Fenty Skin.