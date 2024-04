Πριγκίπισσα Βεατρίκη | Το ανοιξιάτικο look σε εμφάνιση με τον Edoardo Mapelli Mozzi

Τα ανοιξιάτικα φορέματα είναι μια αναμενόμενη επιλογή για αυτή την εποχή αλλά η πριγκίπισσα Βεατρίκη απέδειξε ότι υπάρχει λόγος που είναι απαραίτητο κομμάτι για τη γκαρνταρόμπα μας. Η εγγονή της βασίλισσας Ελισάβετ επέλεξε σε δύο πρόσφατες εμφανίσεις της φλοράλ σύνολα.

Στη δεύτερη, συνοδευόταν από τον σύζυγό της, Edoardo Mapelli Mozzi. Το ζευγάρι βρέθηκε σε εκδήλωση στο Broadwick Soho Hotel με αφορμή το βιβλίο της Gabriela Peacock με τίτλο 2 Weeks to A Younger You: Secrets to Living Longer & Feeling Fantastic.

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη επέλεξε ένα ανοιξιάτικο φόρεμα από τη ντουλάπα της το οποίο έχει την υπογραφή του αγαπημένου της brand ME+EM. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με βουργουνδί παπούτσια Jimmy Choo.

Getty Images

Η αγάπη της στα φλοράλ έχει γίνει ξεκάθαρη μέσα από πολλές εμφανίσεις της. Πέρυσι την είδαμε με ένα ανοιξιάτικο σύνολο στο Royal Ascot αλλά και στο Big Lunch όπου γιορτάστηκε η στέψη του θείου της, βασιλιά Καρόλου. Φαίνεται πως είναι το αγαπημένο της στιλ, ένα στιλ που είχε υιοθετήσει και η γιαγιά της που επέλεγε συχνά στις εμφανίσεις της φλοράλ σχέδια.