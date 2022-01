10 celebrities που έχουν παραδεχτεί πως έχουν κάνει πλαστικές επεμβάσεις

Khloé Kardashian

Η μικρότερη αδερφή Kardashian εξομολογήθηκε σε ένα επεισόδιο του ριάλιτι Keeping Up With the Kardashians ότι οι φήμες πως έχει κάνει πλαστικές επεμβάσεις αληθεύουν. Όπως είπε, έχει κάνει πλαστική μόνο στη μύτη, αλλά δεν αποκλείει να κάνει κι άλλες στο μέλλον.