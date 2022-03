Philippine Leroy-Beaulieu | Το γαλλικό lip balm που χρησιμοποιεί ευλαβικά εδώ και χρόνια

H Philippine Leroy-Beaulieu, τόσο στην off, όσο και στην on screen ζωή της, σαν Sylvie Grateau, επικεφαλής της εταιρείας marketing Savoir στη σειρά "Emily in Paris" του Netflix, είναι η επιτομή της γαλλικής φινέτσας, τόσο χάρη στο δυναμισμό και την αυτοπεποίθησή της, όσο και στο απαράμιλλο στιλ της.

Αν και 58 ετών, η επιδερμίδα της Leroy-Beaulieu δείχνει εξαιρετικά νεανική, κάτι για το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η skincare ρουτίνα της, την οποία ακολουθεί πιστά σε καθημερινή βάση.

Το αγαπημένο lip balm της τηλεοπτικής Sylvie της σειράς Emily in Paris

Όπως είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της, ένα από τα staples της skincare ρουτίνας της είναι το γαλλικό lip balm, το οποίο μάλιστα έχει πάντα στην τσάντα της. "To lip balm που χρησιμοποιώ είναι από μια γαλλική μάρκα και ονομάζεται Nuxe Rêve de Miel Lip Balm. Είναι τόσο καλό για ξηρά χείλη", είπε η ίδια.

Το συγκεκριμένο γαλλικό βάλσαμο χειλιών περιέχει μέλι, φυτικά έλαια, βούτυρο καριτέ, αιθέρια έλαια και γκρέιπφρουτ κι έτσι εκτός από το ότι έχει υπέροχο άρωμα, θρέφει, αναδομεί και προστατεύει τα χείλη, αφήνοντάς τα βαθιά ενυδατωμένα και απαλά.