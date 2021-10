Sarah Jessica Parker | H γαλλική ενυδατική κρέμα που χρησιμοποιεί εδώ και 10 χρόνια

Πολλά έχουν αλλάξει από την πρώτη προβολή του τελευταίου επεισοδίου του Sex and the City το 2004: Η μόδα, η κατάσταση της δημόσιας υγείας και φυσικά η σχέση του cast με την Kim Catrall. Κοιτώντας ωστόσο τις φωτογραφίες από τα γυρίσματα του reboot, ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: Ακόμα και στα 56 της και έχοντας υιοθετήσει ένα grey blonde hair look, η Sarah Jessica Parker καταφέρνει να είναι το ίδιο εντυπωσιακή. Το μυστικό της για λαμπερή επιδερμίδα μπορεί να συμπυκνωθεί σε τρεις λέξεις: La Roche-Posay.

Το γαλλικό brand αγαπάται από πολλές celebrities του Hollywood, ανάμεσά τους η Heidi Klum, η Anne Hathaway, η Leighton Meester και η Nina Dobrev. Από τη λίστα με τις φανατικές θαυμάστριές του δεν λείπει φυσικά η Sarah Jessica Parker, η οποία σε συνέντευξή της το 2018 είχε εξομολογηθεί την αγάπη της για το Toleriane Fluide Soothing Protective Moisturizer. "Χρησιμοποιώ αυτήν την κρέμα εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. Είναι ανάλαφρη και απλά η καλύτερη ενυδατική κρέμα που έχω βρει. Τη χρησιμοποιούν και τα παιδιά μου", είχε πει. "Είναι η μόνη ενυδατική κρέμα που χρησιμοποιώ. Είναι τέλεια. Είναι πολύ λεπτόρευστη, οπότε μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και για να κάνεις touch up στο μακιγιάζ σου. Είναι εξαιρετική".

Η νέα εκδοχή της ακούει στο όνομα Toleriane Ultra Fluide και είναι μια αναζωογονητική κρέμα προσώπου με εξαιρετικά ανάλαφρη υφή, η οποία προσφέρει άμεσα αποτελέσματα με μεγάλη διάρκεια στο ευαίσθητο, πολύ ευαίσθητο ακόμα και αλλεργικό δέρμα. Μέρα με την ημέρα, η επιδερμίδα ενυδατώνεται, η ευαισθησία του δέρματος ελαττώνεται, και η άνεσή του αποκαθιστάται.

Ακολουθούν άλλες 5 κρέμες προσώπου για ευαίσθητο δέρμα που σίγουρα θα λάτρευε: